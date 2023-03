‘Reuters’ recoge las declaraciones de un portavoz de Visa que habría recalcado que “los recientes fracasos en el sector de las criptomonedas nos recuerdan que aún queda mucho camino por recorrer antes de que las criptomonedas formen parte de la corriente principal de pagos y servicios financieros”. Con todo, este mismo portavoz destaca que eso no cambia la estrategia y el enfoque de la compañía al respecto de las ‘criptos’.

Por su parte, un portavoz de MasterCard habría reconocido a la agencia de noticias que “nuestros esfuerzos continúan centrándose en la tecnología blockchain subyacente y cómo se puede aplicar para ayudar a abordar los puntos de dolor actuales y construir sistemas más eficientes”.

Hace dos años, las principales empresas de tarjetas habían mostrado un creciente interés las criptomonedas a medida que aumentaba la popularidad de esta clase de activos. Sin embargo, el colapso del mercado el año pasado y la sucesión de titulares negativos en el entorno parece haber templado las expectativas de estas compañías.

Con todo, Visa ha negado la información de ‘Reuters’, la cual ha calificado de “inexacta”, y ha asegurado que la firma “sigue colaborando con empresas de criptomonedas para mejorar las rutas de entrada y salida de fiat, así como avanzando en nuestra hoja de ruta de productos para crear nuevos productos que puedan facilitar los pagos de ‘stablecoin’ de forma segura, conforme y cómoda”.

2/ We continue to partner with crypto companies to improve fiat on and off ramps as well as progress on our product roadmap to build new products that can facilitate stablecoin payments in a secure, compliant, and convenient way.