"Después de haber anunciado previamente que Bittrex cesaría todas sus operaciones en EEUU a partir del 30 de abril, ahora hemos tomado la decisión de presentar el Capítulo 11 de bancarrota en el tribunal federal de Delaware”, ha indicado la compañía a través de un comunicado. Según este anuncio, la decisión no afecta a Bittrex Global, que continuará operando “con normalidad” para sus clientes fuera de Estados Unidos.

La criptobolsa también ha recordado que los fondos de aquellos clientes que no los retiraron de la plataforma antes de finales de abril, siguen estando “seguros y a salvo”. “Nuestra principal prioridad es asegurar que nuestros clientes se recuperen”, han subrayado desde Bittrex. Con todo, será el Tribunal de Quiebras el que decidirá en última instancia el método por el cual esos fondos pueden ser reclamados y distribuidos a los clientes. La plataforma ha indicado su intención de pedir al tribunal que active esas cuentas “tan pronto como sea posible” para que los clientes que “cumplan los requisitos reglamentarios necesarios” puedan retirarlos.

Richie Lai, consejero delegado y cofundador de la firma estadounidense, ha asegurado que la compañía tiene “el 100% de los fondos de los clientes”. “Habrá un proceso de reclamaciones a través de los tribunales de quiebra. Esta fue la forma más limpia de enterrar al bebé”, ha indicado a través de su cuenta de Twitter.

Yes, we filed chap 11. Yes, we still have 100% of all customer funds. Yes, there will be a claims process through the bankruptcy courts. This was the cleanest way to bury the baby - RIP @BittrexExchange https://t.co/BkhtVppln3