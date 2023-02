Los pequeños acreedores de Celsius con menos de 5.000 dólares en sus cuentas recibirían la mayor parte (70%) de sus fondos, según los documentos presentados ante el tribunal de quiebras, mientras que los acreedores más grandes recibirán acciones ‘tokenizadas’ de una nueva empresa. De acuerdo con la propuesta, los ‘tokens’ se negociarán en Provenance Blockchain a través de un corredor de bolsa registrado, y la nueva empresa también presentará documentos de divulgación pública.

Según el plan, NovaWulf hará una aportación directa en efectivo de entre 45 y 55 millones de dólares a NewCo, término utilizado para describir esta nueva compañía antes de que se le asigne un nombre definitivo. Ningún fundador de Celsius estará involucrado en NewCo y la mayoría de la junta de NewCo será nombrada por la UCC.

Asimismo, el plan reserva específicamente 50 millones de dólares para las operaciones mineras de NewCo, entre otras especificidades relacionadas con la minería.

Los acreedores han elegido a NovaWulf, fundada en 2021, ya que “proporciona el mejor método para distribuir los criptoactivos líquidos de los acreedores y maximizar el valor de los activos ilíquidos a través de una nueva empresa dirigida por gestores de activos con experiencia”. Según el documento judicial, la empresa recibió 40 manifestaciones de interés y 9 ofertas de compra.

Celsius se declaró en quiebra en julio, adeudando miles de millones de dólares y haciendo temer a los inversores por sus ahorros. El mes pasado, un informe judicial condenatorio detallaba múltiples fallos operativos, declaraciones públicas deshonestas, manipulación del mercado y reciclaje de activos de clientes al estilo Ponzi.

Por otra parte, el UCC ha propuesto demandar al cofundador de Celsius, Alex Mashinsky, y a otros ejecutivos por el “fraude, la imprudencia, la mala gestión y la conducta interesada” que finalmente llevaron al colapso del prestamista de criptomonedas.

