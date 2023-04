Según un escrito presentado ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York, ambas partes, Voyager podrá seguir adelante con el plan de reestructuración propuesto mientras se resuelven judicialmente las apelaciones sobre las disposiciones de exculpación, una serie de condiciones que permitirían al criptoprestamista estar protegido de ciertas responsabilidades legales.

“El plan y la orden de confirmación contemplan ciertas transacciones y otros pasos, incluyendo la realización de ciertas distribuciones a los titulares de cuentas de los deudores. Las partes acuerdan que estas transacciones pueden seguir adelante mientras se litiga y resuelve esta apelación”, señala el documento firmado por un fiscal y un fideicomisario federal, así como por los abogados de Voyager y sus acreedores. Con todo, todavía no se ha llegado a un acuerdo con la jueza Jennifer Rearden, la cual paralizó la operación hace unas semanas

Por su parte, el Comité de Acreedores No Garantizados de Voyager ha celebrado el acuerdo en su cuenta de Twitter y ha asegurado que el plan “puede seguir adelante sin dicha disposición de exculpación y no estará sujeto a la suspensión”. “Voyager y el Comité están trabajando con Binance US para avanzar lo más rápidamente posible una vez que esta disposición sea aprobada por el Tribunal de Distrito”, han añadido.

2/ The resolution is embodied in a joint stipulation providing that the appeals will continue with respect to the Plan’s exculpation provision. The Government has agreed that the Plan may move forward without such provision and will not otherwise be subject to the stay.