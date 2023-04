“Desde al menos 2014, Bittrex se ha presentado como una plataforma que facilitaba la compra y venta de criptoactivos que, según la denuncia de la SEC, se ofrecían y vendían como valores. Desde 2017 hasta 2022, Bittrex obtuvo al menos 1.300 millones de dólares en ingresos procedentes, entre otras cosas, de comisiones por transacciones de inversores, incluidos inversores estadounidenses, mientras les prestaba servicios como corredor, bolsa y agencia de compensación sin registrar ninguna de estas actividades ante la Comisión”, ha explicado la Comisión en un comunicado.

Asimismo, el regulador alega que Bittrex y Shihara, que fue CEO de la compañía de 2014 a 2019, se coordinaron “con los emisores que buscaban que su criptoactivo estuviera disponible para su negociación en la plataforma de Bittrex para eliminar de los canales públicos ciertas “declaraciones problemáticas” que Shihara creía que llevarían a un regulador, como la SEC, a investigar el criptoactivo como la oferta de un valor”.

“Por ejemplo, en un esfuerzo por evitar el escrutinio regulatorio, antes de que Bittrex hiciera que un activo estuviera disponible en su plataforma, Bittrex y Shihara instruyeron a los emisores-solicitantes a eliminar declaraciones relacionadas con “predicción(es) de precios”, “expectativa de ganancias” y otros “términos relacionados con la inversión””, han añadido desde la SEC.

Por otro lado, el regulador también ha argumentado en su denuncia que los 'tokens' OMG, Dash (DASH), Algorand (ALGO), Monolith (TKN), Naga (NGC) e IHT Real Estate Protocol (IHT) negociados en Bittrex fueron negociados como valores y han violado las leyes federales a este respecto.

La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, alega que Bittrex y su filial, Bittrex Global, deberían haberse registrado como una bolsa porque reunieron, utilizando un libro de órdenes compartido, “las órdenes de valores de múltiples compradores y vendedores utilizando métodos establecidos y no discrecionales bajo los cuales tales órdenes interactuaron, y los compradores y vendedores que ingresaron tales órdenes acordaron los términos de un comercio”.

Today we charged crypto asset trading platform Bittrex Inc. and its co-founder and former CEO William Shihara for operating an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency. https://t.co/kBsIFMp7ZA

La denuncia alega además que Bittrex debería haberse registrado como agencia de compensación porque actuaba como intermediario en la realización de pagos y entregas al casar órdenes de compra y venta y mantenía la custodia de los activos de los clientes. Por último, la SEC también considera que Bittrex debería haberse registrado como agente de bolsa porque se dedicaba “regularmente” a realizar transacciones por cuenta de terceros con criptoactivos que se ofrecían y vendían como valores.

“La acción de hoy, una vez más, deja claro que los mercados de criptomonedas sufren de una falta de cumplimiento normativo, no de una falta de claridad normativa”, ha señalado el presidente de la SEC, Gary Gensler, quien ha destacado que “Bittrex y los emisores con los que trabajaba conocían las normas que se les aplicaban, pero hicieron todo lo posible para eludirlas”.

Según el presidente de la SEC, “las alteraciones cosméticas (de Bittrex) no hicieron nada para cambiar las realidades económicas subyacentes de las ofertas y la conducta de Bittrex”.

“Alegamos que Bittrex eligió repetidamente los beneficios por encima de la protección de los inversores. Como se establece en nuestra denuncia, el modelo de negocio de Bittrex se basaba en tres cosas: eludir los requisitos de registro de las leyes federales de valores; asesorar a los emisores de valores de criptoactivos para hacer lo mismo alterando sus materiales de oferta; y combinar múltiples funciones de intermediación de mercado bajo un mismo techo para maximizar las ganancias”, ha subrayado Gurbir S. Grewal, director de cumplimiento normativo de la SEC.

We also charged Bittrex’s foreign affiliate, Bittrex Global GmbH, for failing to register as a national securities exchange in connection with its operation of a single shared order book along with Bittrex.