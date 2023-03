La quiebra de Silicon Valley Bank amenaza con contagiarse a la esfera de las criptomonedas. El colapso del banco californiano ha arrastrado consigo a Signature Bank, el cual ha sido cerrado por los reguladores bancarios estadounidenses. Importantes compañías del sector de las criptomonedas como Coinbase o Paxos han revelado exposiciones significativas a Signature.

Coinbase, por ejemplo, reveló que tenía un “saldo en efectivo corporativo” de aproximadamente 240 millones de dólares en Signature Bank. Pese a ello, la compañía anunció que “sigue operando con normalidad” y que “todos los fondos de los clientes siguen estando seguros y accesibles”.

As of close of business Friday March 10 Coinbase had an approximately $240m balance in corporate cash at Signature. As stated by the FDIC, we expect to fully recover these funds. https://t.co/XY5L7m4RMs — Coinbase (@coinbase) March 12, 2023

“Todo el efectivo de los clientes en los bancos sigue estando protegido por el seguro de transferencia de la FDIC. Debido a la retención de la FDIC sobre las transacciones de Signature, actualmente estamos facilitando todas las transacciones en efectivo de los clientes con otros socios bancarios”, explicaron desde el ‘exchange’ dirigido por Brian Armstrong.

Por su parte, el antiguo emisor de Binance USD (BUSD) Paxos Trust reconoció una exposición de 250 millones de dólares al cierre de Signature, aunque añadió que tenía un seguro privado que cubre la cantidad no cubierta por el seguro estándar de la FDIC de 250.000 dólares por depositante.

Statement from Paxos: The protection and safety of customer assets is Paxos’ top priority, which is why we always take active measures to safeguard customers’ funds. — Paxos (@PaxosGlobal) March 12, 2023

“La protección y seguridad de los activos de los clientes es la máxima prioridad de Paxos, por lo que siempre tomamos medidas activas para salvaguardar los fondos de los clientes. Se han tomado medidas extraordinarias para proteger a los clientes y ha anunciado que todos los depósitos de los clientes en Signature Bank estarán totalmente garantizados y se espera que estén a disposición de los clientes el lunes”, apuntaron.

Asimismo, el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados de Celsius, un organismo que representa los intereses de los titulares de cuentas del quebrado prestamista de criptomonedas, añadió que Signature Bank “tenía algunos de sus fondos”, pero no reveló la cantidad. En cambio, el ‘exchange’ Crypto.com, a través de su CEO Kris Marszalek, reconoció que no tenía exposición a Signature.

Las autoridades federales cerraron Silicon Valley Bank el pasado viernes y confiscaron sus depósitos en la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. Este colapso, de acuerdo con algunos expertos, supone también la segunda mayor quiebra bancaria de la historia.

Tras estos acontecimientos, numerosos analistas pronostican que la Reserva Federal (Fed) dará un volantazo en su política monetaria. Varios expertos destacan que la Fed ha subido los tipos demasiado rápido y creen que no cometerá la osadía de pisar el acelerador este mes tras todas estas turbulencias. Goldman Sachs va más lejos y ha dicho que no ve motivos para que la Reserva Federal lleve a cabo una subida de tipos en la reunión de la próxima semana debido a las “recientes tensiones en el sector financiero”. “A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC lleve a cabo una subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo”, han indicado desde el banco neoyorquino.

Cabe señalar también que los mercados no están comprando el plan de los reguladores bancarios estadounidenses, ya que el sector financiero se está desplomando este lunes a uno y otro lado del mundo.