Es evidente que existe riesgo de contagio y que por eso las autoridades estadounidenses han decidido intervenir de urgencia este fin de semana para evitar que lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank (SVB) y también con Silvergate Bank se extienda a otras entidades, especialmente a bancos pequeños con clientes muy sensibles a los tipos.

Sin embargo, la mayoría de los expertos relativizan y llaman a la calma sobre un posible contagio de todo lo ocurrido en la banca europea, algo que también preocupa mucho a los inversores, tal y como demuestran las fuertes caídas en bolsa (el Eurostoxx Banks se deja cerca de un 4% este lunes).

"No creemos que la quiebra de SVB sea un 'canario en la mina de carbón' para los bancos europeos", escriben este lunes los analistas de Jefferies en un informe. Eso sí, tampoco creen que sea "una tempestad en una tetera". Es decir, que reconocen la relevancia de toda esta crisis en la medida que arroja luz sobre las posibles pérdidas no realizadas en las carteras de renta fija de las entidades financieras.

Esperamos una mayor supervisión reguladora de los bancos más pequeños tras lo sucedido con SVB, comenta JP Morgan

"Esto parece un asunto aislado, exclusivo del modelo de negocio de SVB y no nos parece sistémico en cuanto a su conectividad con el sistema bancario europeo en general", insiste Jefferies.

Otros analistas también se refieren a ese modelo de negocio propio de Silicon Valley Bank, un banco centrado en startups y sector tecnológico, para justificar su planteamiento de que esta situación no se extenderá a Europa.

Guy de Blonay, gestor de inversiones y renta variable financiera en Jupiter AM, explica que SVB tenía una estructura de balance menos diversificada que muchos grandes bancos universales y estaba más expuesto a las salidas de depósitos debido a un tipo de cliente muy específico: los empresarios tecnológicos.

"Creemos que el riesgo de una gran salida de depósitos y las consiguientes desinversiones de bonos y emisiones de capital es bajo para los bancos europeos diversificados", comenta De Blonay.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, los bancos europeos no deberían tener problemas de liquidez similares a los SVB, y vuelve a hablar de nuevo de su particular modelo de negocio. "La mayoría de los grandes bancos tienen una base de clientes diversificada y, lo que es más importante, no tienen la misma exposición a las nuevas empresas tecnológicas, que son extremadamente sensibles a los tipos de interés", comenta.

"El riesgo de contagio sigue existiendo para los bancos pequeños con clientes muy sensibles a los tipos, pero las autoridades estadounidenses están interviniendo para evitar el contagio", añade.

"NO SE ESTÁ GESTANDO UNA CRISIS BANCARIA"

JP Morgan considera también que "no se está gestando una crisis bancaria" en Europa debido a la quiebra de Silicon Valley Bank. "Su situación es, en cierto modo, única", apostilla.

Los bancos europeos están generalmente bien situados para evitar la necesidad de vender sus bonos con pérdidas, afirma Moody's

Eso sí, también cree que lo ocurrido hará que los inversores lleven a cabo un mayor escrutinio sobre las carteras de bonos como porcentaje de los depósitos; la valoración de precios de mercado de las carteras disponibles para la venta (AFS) y mantenidas hasta el vencimiento (HTM); y las salidas de depósitos y el ritmo de aumento de la beta de los mismos.

"También esperamos una mayor supervisión reguladora de los bancos más pequeños, así como de todos los bonos relacionados con la liquidez de los bancos, incluidos los libros HTM, que actualmente no se valoran a precios de mercado. Por último, debemos estar atentos a las repercusiones a corto plazo en los bancos regionales de EEUU y el posible impacto indirecto en los bancos europeos", concluye.

DESCENSOS "TEMPORALES Y MODERADOS"

La fuerte subida de los tipos de interés desde principios del año pasado ha reducido el valor de mercado de las carteras de bonos de los bancos europeos. Moody's considera, sin embargo, que para la mayoría de bancos del Viejo Continente "estos descensos del valor son temporales y moderados".

"Los bancos más pequeños, financiados con depósitos, pueden confiar en la estabilidad de sus bases de depositantes leales, lo que les asegura poder esperar una recuperación del valor de los bonos sin incurrir en costes de financiación materialmente más altos", añade la agencia, que también cree que "los bancos europeos están generalmente bien situados para evitar la necesidad de vender sus bonos con pérdidas".