“Supervisamos periódicamente los activos de nuestro intercambio para asegurarnos de que cumplen nuestros estándares de cotización. Sobre la base de nuestras revisiones más recientes, Coinbase suspenderá la negociación de Binance USD (BUSD) el 13 de marzo de 2023, alrededor de las 12:00 PM ET”, ha indicado la compañía dirigida por Brian Armstrong en un tuit.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on our most recent reviews, Coinbase will suspend trading for Binance USD (BUSD) on March 13, 2023, on or around 12pm ET.

La decisión se aplicará a Coinbase.com (Simple y Advanced Trade), Coinbase Pro, Coinbase Exchange y Coinbase Prime, según ha indicado Coinbase. Asimismo, el ‘exchange’ ha asegurado que los fondos BUSD de los clientes seguirán siendo accesibles y los usuarios seguirán teniendo la capacidad de retirar sus fondos en cualquier momento.

“Nuestra determinación de suspender la negociación de BUSD se basa en nuestros propios procesos internos de monitoreo y revisión. Al revisar BUSD, determinamos que ya no cumple con nuestros estándares de cotización y será suspendido”, ha indicado un portavoz de la compañía a diversos medios estadounidenses.

Según el sitio web de Coinbase, su grupo de listados de activos digitales vota sobre los activos que cotizarán en la bolsa, “informado por un riguroso proceso de investigación que evalúa los activos contra los estándares legales, de cumplimiento y de seguridad técnica”. Además, hay evaluaciones comerciales adicionales y una supervisión continua para garantizar que un activo sigue cumpliendo las normas.

Cabe recordar que Paxos Trust, empresa emisora de BUSD, recibió una notificación Wells por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en el que se le informaba de una posible infracción de las leyes federales. La compañía ha dejado de acuñar nuevos ‘tokens’ desde el pasado 21 de febrero, pero se ha defendido de las acusaciones del regulador, señalando que BUSD no es un valor como defiende el organismo presidido por Gary Gensler.

“Paxos discrepa categóricamente con el personal de la SEC porque BUSD no es un valor bajo las leyes federales de valores. Paxos siempre ha dado prioridad a la seguridad de los activos de sus clientes. El BUSD emitido por Paxos siempre está respaldado 1:1 con reservas denominadas en dólares estadounidenses, totalmente segregadas y mantenidas en cuentas remotas en caso de quiebra. Nos comprometeremos con el personal de la SEC en esta cuestión y estamos dispuestos a litigar enérgicamente si es necesario”, señaló la compañía en un comunicado.

Paxos también indicó que los clientes podrán canjear sus ‘tokens’ BUSD hasta, al menos, febrero de 2024, fecha en la que previsiblemente dejarán de respaldar la moneda estable. A su vez, Coinbase señaló en un hilo de Twitter publicado al día siguiente de saltar la noticia que las ‘stablecoins’ no son valores y aseguraban desconocer “qué aspectos de BUSD podrían ser de interés para la SEC”.

This week the NYDFS ordered US-based Paxos to stop issuing US dollar-denominated stablecoin BUSD and the SEC issued a Wells notice to Paxos. We don’t know what aspects of BUSD might be of interest to the SEC.

What we do know: stablecoins are not securities 🧵