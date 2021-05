Mediaset y su segundo mayor inversor, Vivendi, han puesto fin este lunes a años de enfrentamientos legales con un acuerdo por el que el grupo francés reducirá drásticamente su participación en la cadena italiana.

Análisis Técnico THROW BACK S1 4.55 R1 5.70 R2 7 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Las sensaciones en el valor a pesar de las caídas de los últimos meses no son malas. Más bien al contrario. De hecho la corrección encaja a la perfección dentro de lo que sería un 'throw back' a la antigua directriz bajista, la que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde mayo de 2017. Así, un ‘throw back’ es un movimiento por parte del precio donde este corrige para comprobar la fortaleza del que es el nuevo nivel de soporte, antes resistencia, que se ha superado recientemente al alza. De manera que, una vez el precio cae y se demuestra que no puede con el nuevo soporte, este suele reestructurarse de nuevo al alza. Como resistencia más inmediata el valor tiene una en la zona de los 5,70 euros y por encima de esta ya no hay nada realmente importante hasta los aprox. siete euros.