Dilataciones puntuales de los precios aparte que en ocasiones se producen en los mercados, ha quedado claro que ArcelorMittal a día de hoy no puede con la importante resistencia de los 30 euros.

Análisis Técnico FUTURO GIRO BAJISTA EN SOBRECOMPRA S1 27 S2 24 R1 30.86 R2 37.80 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Estamos hablando de una resistencia clave, vital me atrevería a decir. Una resistencia formidable. Como se puede apreciar en el gráfico mensual de largo plazo, no es cualquier cosa. Es una zona de control que viene actuando como resistencia desde 2013 y que presenta numerosos puntos de tangencia desde las que el valor luego ha corregido con fuerza: los máximos de 2013, 2014, 2018 y de este año. Además, la teoría más básica del análisis técnico reza que en resistencias si acaso se vende, pero no se compra. Es más, en condiciones normales lo lógico es que la zona de los 30 euros haya servido para muchos inversores para reducir riesgo, para deshacer posiciones aunque solo sea de manera parcial.