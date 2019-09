Ibex 35: tarde para comprar pero pronto para vender

Ya no hay resistencias importantes hasta los 9.410 puntos

A pesar de las caídas de este lunes (-0,93%) lo cierto es que el sesgo de trading de corto plazo en nuestro selectivo continúa siendo impecablemente alcista.

La pérdida de 'momentum' de nuestro Ibex en el corto pazo es evidente. Pero no es menos cierto que no se ha perforado soporte alguno todavía, por no hablar de los impecables mínimos y máximos crecientes que continúa construyendo el precio desde los mínimos de agosto. De hecho, en realidad el primero de los soportes, el más inmediato, lo encontramos en los 8.960 puntos. Mientras que por el lado de las resistencias la más importante, donde está la clave de todo, es en los 9.410 puntos: el hueco bajista semanal de principios de mayo. Lo único que no me gusta en el cortísimo plazo es que empezamos a tener divergencias bajistas entre el precio y el oscilado de momento estocástico. Y ello, en la mayoría de las ocasiones, suele ser sinónimo de inminentes caídas. Que para nada tienen que traducirse en desplomes, tan solo habríamos de una pequeña pausa/un pequeño alto en el camino. Lo que no tiene sentido en este momento es subirse al tren de las compras, ya que hacerlo significaría llegar muy tarde al mercado. A día de hoy estamos ante un claro mantener, sin más.