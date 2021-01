La primera gran señal de fortaleza dentro de la actual estructura de precios la tendremos cuando el título salte y confirme en precios de cierre por encima de los máximos de este mes en los 2,54 euros.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 2.09 R1 2.54

Hay gráfico que hablan por sí solos, como este. ¿Por qué? Porque tenemos una impecable resistencias en la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde mediados de 2018. Son cuatro los puntos de tangencia en la misma y esta pasa en el momento actual por la zona de resistencia de los 2,54 euros (los máximos de este mes). En el muy corto plazo podemos ver cómo este no ha podido y ahora está drenando/ajustando proporcionalmente parte de las últimas subidas. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo más adelante. Lo realmente importante en mi opinión es que el título nos ha dejado muy claro dónde está la zona de resistencia a batir sí o sí para poder hablar de un cambio de tendencia. Y este no es otro que la directriz bajista a la que hemos hecho referencia. La superación de esta nos lleva a apostar por un rápido desenlace al alza con un primer objetivo en los máximos históricos (5,25). Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga qué quiere hacer y cuándo. Por abajo el soporte más importante, aunque muy alejado de los niveles actuales, lo tenemos en el rango de los 1,17-1,22 euros.