El informe sobre el empleo en Estados Unidos que se publica este viernes se presenta como uno de los más esperados por los analistas y el mercado, ya que influirá en gran medida en la próxima decisión de política monetaria que la Reserva Federal tomará en su cónclave del 21 y 22 de marzo, como reconoció esta semana el presidente de la entidad, Jerome Powell, quien aseguró que la decisión aún está abierta a la espera de los datos económicos que se conocerán hasta la cita.

Powell fue tajante durante sus intervenciones frente al Comité de Servicios Financieros y al Comité Bancario del Senado, al afirmar que el banco central está preparado para incrementar el ritmo de subidas de los tipos de interés, así como su nivel final, si los datos lo sugieren, por lo que la Fed espera que no se repita el escenario de enero, cuando la contratación se disparó hasta los 517.000 trabajadores, muy por encima de los 185.000 anticipados por el consenso.

Sin embargo, algunos analistas dudan de que el mercado laboral estadounidense muestre signos de enfriamiento en el reporte de febrero, y desde Pimco ven tres razones fundamentales por las que empleo puede volver a sorprender al alza y superar los 215.000 empleos creados que espera el consenso.

EL PRONÓSTICO DE PIMCO

"Creemos que existen riesgos al alza en las expectativas de consenso para las nóminas, y esperamos un aumento de 300.000 nóminas frente a las 215.000 de consenso", aseguran, y ofrecen tres motivos que respaldan su postura.

En primer lugar, la firma subraya que "los factores estacionales proporcionarán apoyo a sectores como el minorista en febrero", y considera que "los factores estacionales aún no reflejan adecuadamente la menor contratación en noviembre/diciembre y las menores separaciones en enero y febrero".

"También vimos esto el año pasado, y si utilizamos el año pasado como modelo de lo que podría ocurrir este año, podríamos ver otro dato sólido en febrero", agregan.

El segundo motivo que esgrimen está relacionado con la alta cantidad de despidos anunciados por las compañías estadounidenses en los últimos meses, y que no aparecerá en el informe de empleo " hasta marzo o abril".

"EEUU exige a las empresas con más de 100 empleados que notifiquen con 60 días de antelación los despidos a gran escala. Google, por ejemplo, anunció despidos el 20 de enero con un plazo de preaviso de 60 días, lo que sugiere que no se contabilizarían hasta el informe de empleo de abril. La encuesta de establecimientos se basa en los ingresos, no en la situación laboral, por lo que pensamos que los trabajadores que ya no estén físicamente presentes en estas empresas, pero que sigan bajo el periodo de preaviso, es probable que cuenten en las nóminas por ahora", agregan.

En tercer lugar, destacan que "las solicitudes de subsidio de desempleo y otros indicadores intramensuales siguieron mostrándose resistentes a lo largo del mes", si bien sus expectativas siguen incluyendo una desaceleración en relación con el nivel de enero (517.000), "ya que un clima invernal más normal y la contratación gubernamental en relación con enero deberían seguir registrando una notable desaceleración intermensual".

"También pensamos que es probable que el número de horas vuelva a descender tras el fuerte crecimiento de enero y que los ingresos medios por hora aumenten del 4,4% al 4,8% interanual, debido en parte a los efectos de base. Según nuestras previsiones, la tasa de desempleo se mantendría en niveles mínimos históricos (3,4%)", manifiestan.

¿QUÉ PUEDE HACER LA FED?

Craig Erlam, analista de mercado senior de Oanda Europa, espera que "los datos de febrero y los de los meses siguientes sigan la tendencia anterior a enero, e incluso se acelere dado el endurecimiento adicional que se habrá abierto camino en la economía desde entonces", si bien subraya que será necesaria una "evidencia clara" del enfriamiento del empleo "o podrían aparecer más grietas en los mercados de valores".

"Ya estamos viendo un movimiento de regreso a los aumentos de 50 puntos básicos, que ahora se consideran más probables que 25 pb en dos semanas", señala.

La próxima reunión de la Fed está rodeada de mayor incertidumbre que las dos anteriores, en las que el mercado esperaba ampliamente sendos aumentos de 25 pb que terminaron por cumplirse. Neil Wilson, analista de ETX Capital, considera que "a menos que haya un mal informe de empleo, la Fed tendrá que ir con 50 pb o hacer 25 pb y enfatizar una tasa terminal mucho más alta".

Michael Hewson, analista senior de mercados de CMC Markets, recuerda que "el informe de nóminas de ADP para febrero fue mejor de lo esperado con 242.000, mientras que el crecimiento de los salarios fue del 7,2%, aún muy por encima de la inflación subyacente, mientras que solo vimos una modesta disminución en las vacantes JOLTS de enero a 10,84 millones, lo que refuerza la naturaleza estricta de la mercado laboral".

"Estos números no muestran una economía que probablemente experimente una rápida disminución de las presiones inflacionarias, un factor que los mercados no parecen estar valorando actualmente", agrega.

Wael Makarem, estratega sénior de mercado en Exness, asegura que "la incertidumbre continúa rodeando los próximos pasos en la política monetaria de la Reserva Federal", ya que "tras las intervenciones de su presidente esta semana y la publicación de nuevos datos sobre el mercado laboral, las expectativas siguen oscilando con cada nuevo dato".

Las peticiones semanales de desempleo conocidas el jueves ascendieron hasta las 211.000, por encima de las 195.000 esperadas por el consenso, lo que podría, según este analista, "cambiar las expectativas", puesto que "las esperanzas de una política monetaria más suave aún podrían estar en juego si el mercado laboral comienza a experimentar un empeoramiento de las condiciones".