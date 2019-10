Wall Street sube más del 1%: EEUU y China alcanzan un acuerdo parcial

Según informa CNBC, el acuerdo abordará algunas de las preocupaciones sobre la propiedad intelectual y los servicios financieros, junto con las compras de productos agrícolas por un valor de 40.000 a 50.000 millones de dólares por parte de China.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también ha anunciado que la Casa Blanca ha eliminado una nueva ronda de aranceles a las importaciones de productos chinos, que iban a entrar en vigor el 15 de octubre. "Tenemos un acuerdo fundamental en los temas clave, pero hay más trabajo por hacer", ha explicado a los medios.

No obstante, quedan fuera del acuerdo asuntos fundamentales como el robo de propiedad intelectual, las transferencias forzosas de tecnología y los subsidios chinos al sector industrial. Tampoco será parte del acuerdo la inclusión de Huawei Technologies en la lista negra de empresas tecnológicas, según informa Bloomberg.

Antes de la reunión, Trump había señalado en Twitter que "están sucediendo cosas buenas en las negociaciones con China. Sentimientos más cálidos que en el pasado reciente, más como en los viejos tiempos. Me reuniré con el viceprimer ministro hoy. ¡A todos nos gustaría que ocurriera algo significativo!".

