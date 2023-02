Wall Street anticipa pérdidas este viernes tras las caídas destacadas del jueves, después de que los inversores descontaran un informe de índice de precios de producción más fuerte de lo esperado. La resistencia que está mostrando la inflación pesa sobre el ánimo a corto plazo, así como el temor a una Reserva Federal (Fed) más agresiva. Sobre todo después de las fuertes ganancias acumuladas por los índices neoyorquinos desde principios de año.

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión de hoy, los principales índices del parqué neoyorquino registran signo mixto. El Dow Jones ha bajado un 0,51% y el S&P 500 se muestra plano, mientras que el Nasdaq ha subido un 1,18% y se dirige hacia su sexta semana de ganancias.

El IPC de enero conocido el pasado martes y el índice de precios a la producción del jueves han sorprendido al mercado al mostrar que, a pesar de que la inflación se está moderando, es más pegajosa y elevada de lo esperado.

Estos datos, unidos a las declaraciones de Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, y James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, apostando por subidas de los tipos de interés de 50 puntos básicos han despertado de nuevo la preocupación del mercado a que la Fed apueste por alzas más altas de lo anticipado.

Mester dijo que veía "argumentos económicos convincentes" para una subida de 50 puntos básicos en la pasada reunión de la Fed del 31 de enero y 1 de febrero, y Bullard señaló que apoyaría una subida de 50 puntos básicos en marzo si pudiera votar. Ambos han apuntando que los responsables políticos tienen que estar abiertos a mayores subidas de tipos en el futuro si las condiciones económicas lo justifican.

"Afortunadamente, para los optimistas de las acciones, tanto Mester como Bullard no votan este año. Pero su condición de no votantes no hizo que sus comentarios sonaran menos aterradores. Como resultado, las probabilidades de una subida de 50 pb en la reunión del FOMC de marzo se sitúan ahora en torno al 18%, mientras que esta probabilidad rondaba el 9% a principios de esta semana", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank.

Para Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets "las actas de la Fed de la próxima semana podrían arrojar algo más de luz sobre esta línea de pensamiento, pero sus comentarios (de Mester y Bullard) también plantean la cuestión de que, incluso si no había un argumento convincente para un movimiento de 50 puntos básicos en ese momento, sin duda los datos desde entonces sugieren que podría haber un argumento más fuerte para un movimiento de 50 puntos básicos en marzo".

CLAVES DE LA JORNADA

Durante la jornada, las declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, como el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, o la gobernadora Michelle Bowman, pueden mover los índices.

Además, se publicarán los índices de precios de exportación e importación de enero, que también serán seguidos con atención por los operadores.

"NO BUSCAMOS UNA NUEVA GUERRA FRÍA"

En el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado que hablará con Pekín sobre la intrusión del globo chino supuestamente espía en el espacio aéreo estadounidense y gestionar la situación con China "de forma responsable".

"Espero hablar con el presidente Xi y espero que lleguemos al fondo de este asunto", declaró Biden en un discurso televisado este jueves por la tarde.

El mandatario confirmó que sigue manteniendo contactos diplomáticos con China sobre este asunto e insistió en que "no buscamos una nueva guerra fría". "Espero hablar con el presidente Xi. Espero que lleguemos al fondo del asunto, pero no me disculpo por haber derribado ese globo", añadió en respuesta a las quejas de Pekín.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

A nivel empresarial, Tesla sigue siendo protagonista. Al anuncio de que llamará a revisión a 362.758 vehículos de ciertos Modelo S, Modelo X, Modelo 3 y Modelo Y en Estados Unidos por posibles problemas con el 'software' que contiene la función autogiro en las calles de la ciudad, conocido cómo 'Beta FSD', se unen las informaciones de que la compañía ha despedido a decenas de trabajadores de su planta en Buffalo por querer sindicarse.

Asimismo, es noticia Alphabet, matriz de Google, después de que Susan Wojcicki haya presentado su renuncia como CEO de YouTube tras nueve años en el cargo.

En la última presentación de resultados, los ingresos publicitarios de YouTube decepcionaron al mercado al caer hasta los 7.963 millones de dólares, frente 8.633 millones del mismo periodo de 2021 y los 8.250 millones de dólares esperados.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 2,04% ($76,89) y el Brent retrocede un 1,93% ($83,47). Por su parte, el euro se deprecia un 0,30% ($1,0634), y la onza de oro pierde un 1% ($1.833). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,908% y el bitcoin cae un 3,53% ($23.713).