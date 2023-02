Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, se ha decantado este viernes por mantener las subidas de 25 puntos básicos, como el banco central estadounidense ya hizo en sus cónclaves monetarios de diciembre y febrero, ya que considera que les otorga "flexibilidad" para analizar la evolución de la economía.

"Me gusta el camino de los 25 puntos básicos. Nos da la flexibilidad para responder", ha asegurado a los periodistas tras una intervención en Rosslyn, Virginia.

Barkin ha destacado también que no concuerda con la estrategia de "pasar rápidamente a una tasa terminal y luego hacer una pausa", mientras en los mercados se disparan las alertas por el temor a más subidas de tipos de las previstas ante la persistencia de la inflación en el país.

Esta semana se conocieron dos datos clave para la evolución de la inflación estadounidense, como son las cifras de IPC y de precios de producción, y ambos se posicionaron por encima de lo esperado por el consenso. Además, otros integrantes de la Fed, como Loretta Meste y James Bullard, alimentaron este jueves la posibilidad de retomar los aumentos de 50 pb en la próxima reunión.

Barkin coincide en que "hacer que la inflación regrese a la meta requerirá más aumentos de tasas", aunque no tiene claro hasta que nivel han de elevarse.

"Eso significa que me siento cómodo elevando las tasas potencialmente más a menudo a un nivel más alto si la inflación aumentara, y me siento cómodo retrocediendo si la inflación no aumenta", ha destacado.

Sobre las subidas de tipos, considera que son "lo que mejor equilibra la incertidumbre inherente y el deseo de uno de hacer lo suficiente para controlar la inflación, pero sin excederse".

Además, este viernes ha hablado la gobernadora de la Fed Michelle Bowman, quien también ha adelantado la llegada de nuevas subidas en los tipos de interés.

"Creo que queda mucho camino por recorrer antes de que alcancemos nuestro objetivo de inflación del 2% y creo que tendremos que seguir subiendo la tasa de los fondos federales hasta que veamos mucho más progreso al respecto", ha destacado.

Bowman no ocultó su decepción con los últimos datos conocidos de inflación, que muestran un camino hacia la estabilidad de precios mas lento que el estimado anteriormente.

"No creo que estemos viendo lo que necesitamos ver, especialmente con la inflación, esas cifras han estado saltando un poco. Estábamos viendo algunos progresos en la reducción de la inflación a finales del año pasado, pero algunos de los datos que estamos viendo a principios de este año no se están ajustando con la reducción consistente de la inflación de una manera que me gustaría ver", ha concluido.