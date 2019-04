El Ibex (-0,7%) pierde los 9.500 puntos en un día negro para el sector bancario

Jornada negativa también para Repsol, Telefónica e Inditex

El Ibex 35 ha bajado un 0,74%, hasta 9.456,40 puntos. El selectivo ha perdido los 9.500 puntosy encadena dos jornadas de caídas, en un día negativo para el sector bancario y también para Repsol (-2,5%) y Telefónica (-1,2%). Sabadell (-2,6%) ha sido el valor más bajista, seguido de Bankinter (-2,02%). Además, Santander (-1,58%) y BBVA (-1,2%) también han registrado presión bajista.

En España, lo más destacado a nivel empresarial ha sido el arranque de la temporada de publicación de resultados. Hoy han dado a conocer sus cuentas Liberbank (ganó un 28,5% menos en el primer trimestre pero ha bajado un 3,2%) y Enagás (ganó un 0,2% más, hasta los 103,9 millones y ha subido un 0,52%). Los valores más alcistas han sido Merlin Properties (1,99%) y Ferrovial (+1,56%). Y este jueves presentan resultados Iberdrola o Bankinter.

Además, fuera de nuestro país, sigue coleando el sudidón de ayer de Twitter tras publicar cifras. Además, Boeing ha comunicado unos resultados en línea con lo esperado y ha señalado que está calculando el impacto de los accidentes en el 737 Max, por lo que ha evitado dar previsiones. En Europa, Credit Suisse ha comunicado un beneficio un 8% superior tras su reestructuración y SAP se ha disparado tras mejorar previsiones.

También en el plano empresarial, cabe señalar que Sabadell ha anunciado el cierre de la venta del 80% de Solvia. Además, llama la atención el movimiento que se está observando entre los pequeños valores. Sniace ha caído un 3% tras anunciar una ampliación de capital de 32,6 millones, mientras que Lar España se ha hundido un 7,9%. En el lado positivo, OHL se ha disparado un 11%.

SEGUNDO DEBATE DE LA CAMPAÑA

Fuera de lo empresarial, se analiza el segundo debate político que tuvo lugar anoche en Atresmedia. La mayoría de medios dan como ganador, en esta ocasión, a Pablo Casado, mientras que valoran positivamente la intervención de Iglesias. Albert Rivera, según los expertos, no lo hizo tan bien en esta ocasión, mientras que Pedro Sánchez vuelve a aparecer como perdedor. Todo está preparado ya para las elecciones del domingo y ahora la palabra la tendrá la ciudadanía.

Por lo demás, vuelve a hablarse de las negociaciones entre China y Estados Unidos. Está previsto que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, viajen a Pekín para retomar las conversaciones comerciales con China el próximo 30 de abril. Igualmente, es noticia el encuentro entre Vladimir Putin, presidente ruso, y Kim Jong-un, líder norcoreano, que tendrá lugar este mismo jueves.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

A nivel económico, el Gobierno español prevé reducir la emisión neta de deuda pública prevista para 2019 a 30.000 millones de euros, frente a los 35.000 millones inicialmente estimados, gracias a la buena evolución de los ingresos fiscales, la ejecución presupuestaria y el ahorro obtenido en la gestión del Tesoro. Con esta reducción, la emisión neta prevista será la menor desde 2007. Además, el índice IFO alemán de abril ha decepcionado (tanto el de expectativas, como el de clima de negocio y el de situación actual).

En otros mercados, el petróleo Brent se toma un respiro y cotiza plano en 74,50 dólares, máximos anuales y de los últimos seis meses. Además, el euro se deprecia un 0,28%, hasta 1,1197 dólares. Y la rentabilidad del bono español a 10 años ha bajado hasta el 1,07%, mientras la prima de riesgo de España ha subido ligeramente hasta 109 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Segunda sesión de caídas en nuestro índice que, poco a poco, se acerca de nuevo a la zona de soporte de los 9.360-9.365 puntos (el hueco alcista) y no descartamos que pueda, incluso, atacar la base del canal alcista por el que se está desplazando el índice en los últimos meses. Los osciladores de momento vuelven a girarse a la baja desde importantes niveles de sobrecompra. Por lo tanto, no podemos descartar nuevas cesiones en los próximos días.", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Las caídas en el ecuador de la semana se ceban principalmente en los bancos, pero el movimiento es sectorial (como siempre). El índice bancario europeo (SX7E) se deja un 2% en la sesión. Este tocó la semana pasada la parte superior del canal alcista de corto y ahí se ha girado, al tick, a la baja. De manera que si creemos que puede buscar la base de este (soporte), todavía puede corregir hasta la zona de los 95,50 puntos. Esto es un 4-5% de caída adicional", añade este experto.

"De todas formas, no hay que poner el grito en el cielo porque asistamos a una corrección/ajuste de las últimas subidas. Eran de esperar con unos niveles de sobrecompra diarios y semanales extremos. Seguimos dentro del canal y mientras no se perfore no tendremos nada de lo que preocuparnos", concluye Rodríguez.