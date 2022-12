El magnate acepta así los resultados de la encuesta que lanzó el pasado domingo entre sus más de 122 millones de seguidores en la red social, en la que preguntaba si debía seguir o no como CEO de Twitter. Votaron 17.503.391 cuentas, y un 57,5% lo hizo a favor de su dimisión.

Como es habitual en él, han sido días de tiras y aflojas, en los que Musk ha dicho que iba a cambiar las normas para que solo pudiesen votar en las encuestas las cuentas verificadas (las que pagan). Luego se mostró dispuesto a "aceptar los resultados", y ahora ha dicho cómo planea hacerlo.

Ha sido a través de un mensaje en Twitter: "Dimitiré como director general en cuanto encuentre a alguien lo bastante tonto como para aceptar el puesto. Después, me limitaré a dirigir los equipos de software y servidores", ha dicho.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.