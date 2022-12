Musk tuiteó este domingo por la noche una encuesta en la que pide a la gente que vote si debe dimitir como CEO de Twitter, avisando de su intención de acatar los resultados de la consulta.

De momento, el 56,6% ha votado que sí y el 43,4%, que no.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

En varios tuits, Musk sugiere que va en serio sobre la posibilidad de irse y advierte sobre el futuro de Twitter si es expulsado.

"Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo", tuiteó Musk.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it