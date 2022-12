Gran polémica en Twitter. Elon Musk ha decidido suspender de manera fulminante las cuentas de varios periodistas en Estados Unidos que mantenían posiciones críticas hacia el célebre millonario y que ahora se ha convertido en dueño de la red social.

Según publican varios medios estadounidenses, Twitter ha suspendido las cuentas del periodista de CNN, Donie O'Sullivan, el informador del New York Times Ryan Mac, el periodista del Washington Post Drew Harwell, el informador de The Intercept Micah Lee, el corrresponsal de VOA Steve Herman, el escritor de Mashable Matt Binder, y otros periodistas como Keith Olbermann y Aaron Rupar.

Esta suspensión ha provocado una oleada de críticas dentro de la propia plataforma, ya que muchos usuarios acusan a Musk de comportarse de manera autoritaria y de purgar a sus críticos, lo que va en contra de la libertad de expresión que dice defender y de la que hizo bandera cuando compró Twitter.

Por su parte, Musk se ha defendido y ha señalado que las cuentas han sido suspendidas por haber realizado 'doxxing', término que consiste en revelar información identificadora de una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono, datos financieros y otra información personal, que se divulga al público sin el permiso de la víctima.

Musk, que tiene 121 millones de seguidores en Twitter, ha fijado en su perfil un tuit en el que afirma que "criticarme todo el día está bien, pero hacer 'doxxing' en tiempo real de mi ubicación y poner en peligro a mi familia no lo es".

También ha publicado una encuesta con el siguiente enunciado: 'Cancelar la suspensión de las cuentas que hicieron doxxing de mi ubicación exacta en tiempo real' con las opciones de hacerlo 'ahora' o en '7 días'.

Por último, el millonario ha tuiteado que "si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del New York Times, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Congreso y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia".

Los periodistas suspendidos se hicieron eco de la suspensión de la cuenta de Twitter @ElonJet, que rastreaba exclusivamente el uso de su jet privado. Musk afirmó que la cuenta se suspendió debido a una "violación de seguridad física" ya que estaba haciendo 'doxxing' de su ubicación y compartiendo vídeo de un "acosador loco" que estaba acosando a uno de sus hijos en Los Ángeles.

LA RESPUESTA DE LOS MEDIOS

La respuesta de los medios afectados no se ha hecho esperar. The New York Times ha señalado en un comunicado que "la suspensión de las cuentas de Twitter de varios periodistas destacados, incluido Ryan Mac, del New York Times, es cuestionable y desafortunada. Ni The Times ni Ryan han recibido ninguna explicación. Esperamos que se restablezcan todas las cuentas de los periodistas y que Twitter brinde una explicación satisfactoria de su acción".

La editora ejecutiva del Washington Post, Sally Buzbee, ha señalado que "la suspensión de la cuenta de Twitter de Drew Harwell socava directamente la afirmación de Elon Musk de que tiene la intención de administrar Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión. Harwell fue expulsado de Twitter sin previo aviso, proceso o explicación, luego de la publicación de sus informes precisos sobre Musk. Nuestro periodista debe ser reincorporado de inmediato".

Por último, CNN ha señalado en otro comunicado que "la suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros, incluido Donie O'Sullivan de CNN, es preocupante pero no sorprendente. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser una preocupación increíble para todos los que usan la plataforma. Nosotros Le hemos pedido a Twitter una explicación y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta".