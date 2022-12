“Twitter hará ese cambio”, ha asegurado Musk en respuesta a un usuario de Twitter que sugería que únicamente los usuarios de Twitter Blue puedan votar en encuestas relacionadas con la dirección de la red social. Un día antes, el magnate se comprometió a someter a votación todas las decisiones de política de Twitter con todos los usuarios. Dicho de otra forma: “Como no me gusta lo que ha salido y el balón es mío, me lo llevo y no juega nadie”.

De los participantes en la encuesta, un 57,5%, más de 10 millones de usuarios, se mostraron a favor de que Musk presentara su dimisión como CEO de Twitter. Una votación, por cierto, la cual Musk prometió que respetaría los resultados que arrojase. “La cuestión no es encontrar un nuevo CEO, sino encontrar a un CEO que permita que Twitter viva”, añadió. Desde que perdiera la encuesta, Musk solo ha retuiteado contenido promocional de sus compañías y propaganda política.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

A este volantazo se suma la expulsión por una semana de la plataforma de diversos periodistas contrarios a las políticas de Musk en la red social, así como a una cuenta que informaba de los movimientos que hacía el jet privado del magnate y que los periodistas habían retuiteado. Según Musk, bloqueará y eliminará las cuentas de todos aquellos que compartan información personal de terceros (doxxing).

Sin embargo, no es la única controversia protagonizada por el dirigente de la red social del pájaro azul. Durante el pasado viernes 16, varios de estos periodistas expulsados tuvieron acceso a un Twitter Spaces, el servicio de audio de la compañía, en el que explicaban los motivos que los habían llevado a ser expulsados de la red social y debatían sobre las políticas de Musk al frente de la compañía.

Looks like Elon Musk has now disabled Twitter Spaces for everyone. I'm sure it had NOTHING to do with this very awkward interaction Musk had with journalists he just banned on a Spaces last night..... pic.twitter.com/iW8Mdnt5C9