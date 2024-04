La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) solicita al Gobierno una ley estatal que controle el "crecimiento desbocado" de los pisos turísticos.

Los hoteleros piden así que se establezca una planificación y un control de esta actividad económica que está provocando preocupantes problemas sociales y económicos, mediante una normativa que dé cobertura a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Apunta que "desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y hemos visto cómo, aunque los hoteles siguen mostrando un buen comportamiento, no se trata de un tema de competencia, sino de una gran preocupación social".

Para los hoteleros, la irrupción y la proliferación descontrolada de los pisos turísticos en el mercado ha supuesto que, en menos de 10 años, se dupliquen las plazas existentes para alojar turistas en España a través de la vivienda vacacional. Subrayan que esto ha dado lugar a que la imposibilidad de acceso a la vivienda cale en la sociedad y genere un sentimiento adverso que, en algunas zonas, se está canalizando de manera malintencionada culpando al turismo y a través de la "turismofobia".

LA VIVIENDA VACACIONAL SE HA DUPLICADO

"No se puede señalar al turismo como culpable de la situación. El sector hotelero cuenta con prácticamente las mismas camas que a principios de siglo, ya que tan hemos crecido en torno a un 1 o un 2% desde entonces. Sin embargo, la vivienda vacacional ha duplicado el parque de camas en España en menos de 10 años, con un crecimiento alocado, sin tarificación y con un total libre albedrío", ha denunciado Jorge Marichal, presidente de Cehat.

Subraya que el mensaje negativo que está manifestando la sociedad contra el turismo se debe a que las condiciones de vida no mejoran. Ante el escenario de crispación actual, el presidente concluye que "es normal que la gente esté cabreada".

"Desde el sector turístico en general y el hotelero en particular sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Esta situación no es culpa nuestra, pero estamos preocupados porque vemos que no se está dando cobertura a las necesidades básicas de la gente y esto nos afecta a todos. El tema de la vivienda es un tema gravísimo y se tiene que arreglar ya, porque esto no se soluciona en dos días. Se puede mitigar en el corto plazo controlando la vivienda vacacional, bonificando a los propietarios de las viviendas vacías que no están en alquiler por miedo a la LAU aprobada, avalando a las personas físicas que se declaren en vulnerabilidad para que sea el Estado quien lo cubra y no los particulares propietarios de viviendas… Pero no se construyen casas de la noche a la mañana".

Denuncian que uno de los problemas más graves que se está manifestando en las zonas turísticas es la imposibilidad de encontrar alojamiento para los trabajadores del sector en zonas estacionales y de alta ocupación de temporada. Los hoteleros manifiestan que existen enormes presiones porque la desaparición de la oferta del alquiler está provocando que haya personas teniendo que vivir en roulotte porque les resulta imposible encontrar viviendas a precios asequibles. Algo que, tal y como lamentan los hoteleros, degrada el bienestar del personal esencial para la población residente.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Además de solicitar que se ponga en marcha una ley para controlar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y sus efectos negativos, sugiere también una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Según los hoteleros, esta normativa ha dado lugar a que desaparezcan aún más viviendas del parque de alquiler, dato que queda reflejado con la subida de un 40% de los alquileres por temporada.

"Hay muchas de viviendas en España que no se ponen en el mercado de alquiler porque sus propietarios tienen miedo. Los problemas que puede acarrear un impago debido a la lentitud de la justicia y a la LAU son mayores que los beneficios de poder tener esos rendimientos", denuncia Marichal.

Al mismo tiempo, la patronal solicita que se garantice la renta en caso de impago por parte del Gobierno, es decir, que el Ministerio de Hacienda sea el avalista de las familias que adquieran alquileres, para que el peso de la cobertura de derecho de acceso a una vivienda no recaiga sobre las personas físicas particulares, sino sobre el Estado.

Con esta medida, defienden que los propietarios estarían seguros de cobrar su alquiler -siempre que sea un precio controlado- y los inquilinos pagarían porque, de lo contrario, estarían defraudando al Estado.

Por último, los hoteleros insisten en que es necesario fomentar la vivienda tanto desde el ámbito privado como desde el público y, en este sentido, señalan también como medida necesaria la construcción de nuevas viviendas protegidas para atajar el problema.