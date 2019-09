La banca aplaza provisionar por el IRPH hasta la sentencia, pese al aviso del BdE

Los bancos españoles no tienen dotadas provisiones para cubrir un hipotético impacto económico derivado de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicará en los próximos meses sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y no las tendrán hasta que se conozca el fallo, según informan fuentes financieras. No lo ven necesario, dado que por el momento la jurisprudencia que se aplica es la del Tribunal Supremo, que rechazó hace un par de años que este índice fuera abusivo. Todo a pesar de que el Banco de España hace cuatro meses, antes del cierre del primer semestre, ya instó a los bancos a medir el posible impacto de la sentencia del TJUE y a tomar “medidas de prevención”.