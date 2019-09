Los bancos se la juegan esta semana en bolsa con la decisión del BCE y el IRPH

El Abogado General marcará el camino que descontarán los inversores sobre el IRPH

Los bancos no están pasando su mejor racha en bolsa y esta semana van a vivir dos acontecimientos que les pueden impulsar o lastrar un poco más. El martes se pronuncia el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el IRPH, el polémico índice de referencia de miles de hipotecas que puede poner en jaque a las entidades. Dos días más tarde será el turno del Banco Central Europeo (BCE), que celebra una reunión de tipos en la que podría dar un respiro a las entidades financieras, todo a pesar de que se espera que pueda empezar a recortar los tipos de interés.

Aunque la decisión del Abogado General no es vinculante, es posible que aporte una guía sobre en qué dirección resolverá el TJUE más adelante y, sobre todo, “marcará el camino que empezarán a descontar los inversores”, como explica Aitor Méndez, analista de IG. La decisión vinculante será la del tribunal, que debe pronunciarse sobre una cuestión prejudicial elevada por un juzgado de Barcelona, pero no hay fecha prevista para ello, podrá hacerlo en cualquier momento a partir del martes.

Es posible que o bien tanto el letrado como el TJUE decidan avalar la decisión del Tribunal Supremo, que hace varios meses rechazó que existiera abusividad en este índice (aunque con la oposición de dos magistrados, que consideraban que falló el control de la transparencia en la venta de la hipoteca) o bien que se ponga en contra, lo que, dependiendo de si se establece retroactividad o no, podría provocar un impacto en los bancos españoles que referenciaron hipotecas a este índice de entre 3.000 y 44.000 millones de euros, según los análisis de algunas firmas de inversión, como Credit Suisse o Goldman Sachs.

Esta circunstancia será clave para el Ibex 35, un índice altamente bancarizado, en la sesión del martes. “Las expectativas son bastante negativas en general, pero si el letrado comunitario apunta a que las entidades deban hacer frente a compensaciones, entidades como CaixaBank, la más expuesta del selectivo, podrían sufrir un duro revés”, advierte Méndez.

“El dato más importante a tener en cuenta, además del importe estimado de hipotecas afectadas por la resolución, es que los bancos no han provisionado ni un euro para protegerse si finalmente el TJUE falla en contra de estos”, apunta Darío García, analista de XTB, algo que se justifica en que los bancos creen que “la probabilidad de que esto sea así es baja o muy baja”. No obstante, “la desconfianza del inversor ante la temeridad de no provisionar su hipotecas ligadas al IRPH está haciendo que las cotizaciones corran peligro”, añade.

De acuerdo con los datos recabados por Asufin, CaixaBank (24%), Santander (24%), Kutxabank (18%), BBVA (10%) y Catalunya Caixa (4%) aglutinan la mayoría de las sentencias dictadas en relación con el IRPH. La asociación, que tiene paralizadas tres demandas colectivas contra Bankia, UCI y Sabadell por este tema a la espera de la resolución de la cuestión prejudicial, calcula que el impacto económico de sus demandas sobre las entidades sería de unos 25.000 millones de euros.

UNA SEMANA DE MAL EN PEOR

En el caso de que el Abogado General traiga malas noticias para los bancos, es posible que su semana vaya de mal en peor. “El jueves es muy probable que el BCE cruce el Rubicón y pase del dinero a coste cero al dinero a coste negativo por primera vez en la eurozona. Esta es la peor noticia que pueden recibir las entidades financieras”, sentencia el analista de IG, para quien si el precio oficial del dinero pasa a ser negativo “sería casi tanto como obligar a los bancos a vender a pérdidas”.

Sin embargo, puede que los bancos no se lleven solamente malas noticias de la reunión del BCE. El supervisor podría anunciar inyecciones de liquidez y un escalonamiento en la facilidad de depósito, la tasa que pagan las entidades por depositar su dinero en las arcas del BCE, una decisión positiva para ellas, al menos a corto plazo. Ya lo advierte Méndez: “Esto solo sería un parche para un sector que lo que menos necesita a las puertas de un cambio de ciclo es que el banco central estreche aún más sus márgenes”. La reacción en bolsa de los bancos a estas dos noticias marcará el rumbo del Ibex 35 esta semana.