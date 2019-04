¿Vuelco electoral? La mayoría de indecisos se debate entre PP y Cs

Hay más de un 41% de votantes que aún no han decidido a qué partido apoyarán el 28-A

Los indecisos se han convertido en los últimos días en el 'objeto de deseo' de los partidos. Ese es el caladero de votos que PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox quieren conquistar de cara a las elecciones del 28 de abril, aunque algunos parecen llevar ventaja. De hecho, la mayoría de estos electores que aún dudan se debaten entre la papeleta del PP y la de Cs.

Nunca antes había habido tantos indecisos. Según el macrobarómetro electoral dado a conocer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace dos semanas, un 41,6% de los votantes no ha decidido aún a quién apoyar en las urnas. Eso preocupa, y mucho, a los partidos, que se han puesto manos a la obra para intentar convencer a esa parte del electorado que se torna tan importante para decantar la balanza en los comicios. Y es que para algunos puede ser la oportunidad de dar un vuelco a las encuestas que dan la victoria a los socialistas de Pedro Sánchez.

Según el CIS, el alto número de indecisos hace que sea imposible predecir con exactitud a qué partido irán a parar muchos de los escaños en juego. Sin embargo, puede que al final el descalabro del PP de Pablo Casado que auguran muchos de los sondeos dados a conocer en los últimos días no sea tan grande. Al ser preguntados los indecisos '¿Entre qué partidos u opciones duda Ud.?', un 11,9% dice debatirse entre las papeletas del PP y Ciudadanos, frente al 9,1% que duda entre PSOE y Unidas Podemos. Otro 8,9%, según el CIS, no sabe si votar al PSOE o a Cs.

Entre los indecisos, los que más vacilan son los votantes del PP (42,1%), que no saben si repetir o dar esta vez su apoyo a la formación naranja que lidera Albert Rivera. Aunque entre estos votantes los hay también que no saben si decantarse ahora por la formación de Santiago Abascal, Vox (13,4%). Asimismo, son significativas las dudas entre los votantes de Unidas Podemos, ya que un 40,3% no tiene claro si elegir de nuevo la papeleta liderada por Pablo Iglesias o pasarse al PSOE. Por su parte, un 21,2% de aquellos que votaron a los socialistas en las últimas generales dudan si volver a apoyar a Pedro Sánchez o votar esta vez a Ciudadanos, y lo mismo les ocurre a los votantes de Cs: un 21,4% no sabe si repetir o apoyar al PSOE el 28-A.

Ya lo decía Casado hace unos días. El candidato de los 'populares' a la Presidencia del Gobierno aseguraba no creerse el revés del PP en las encuestas (podría obtener el peor resultado de su historia) precisamente por el gran número de indecisos que hay. Esa es la baza que va a jugar Casado, porque sabe que el PSOE, a la cabeza de las encuestas, puede salir perjudicado si se confirman los datos adelantados por el CIS y los indecisos se decantan por el bloque de la derecha. Y por eso es también tan importante lo que hagan los partidos en los debates electorales de RTVE y Atresmedia.

El presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, señalaba este lunes en una entrevista en la Cope que los debates en la pública y la privada "serán decisivos porque hay 8 millones de indecisos y nunca ha habido tantos". Michavila recalcaba que "no son votos ocultos, son indecisos y se sitúan dentro del bloque de centro derecha", aunque señalaba también que a Pedro Sánchez "con la fragmentación inédita de la derecha le ha tocado la lotería porque tiene más posibilidades de ganar". En su opinión, las elecciones del 28-A "se van a decidir, sobre todo, en la España interior". Será muy complicado "atinar con el resultado final porque dependerá de provincias muy pequeñas" y de lo que voten allí los indecisos.

El número de votantes que aún duda impide determinar qué mayoría es la que permitirá la formación de un Gobierno, sobre todo porque gran parte de los indecisos ha admitido que no definirá su voto hasta última hora. Es más, muchos podrían decidirse el mismo día de la cita en las urnas. Según el CIS, son más las mujeres con dudas sobre el voto que los hombres (45% frente a un 38%), y mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 24 años (56,6%), aunque también es significativo el porcentaje de los que están entre los 25 y 34 años (49,1%) que dice no haber decidido aún, a falta de cinco días, a quién va a apoyar en las elecciones.