Por fin ha llegado el día tan esperado por los inversores. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, hablará hoy (en torno a las cuatro de la tarde hora española), en el marco del simposio de Jackson Hole. Se esperaba mucho de esta comparecencia hace semanas y se espera mucho menos ahora. El actual contexto, con la expansión del Covid debido a la cepa Delta y lo que esto implica para la recuperación, hace que la mayoría de economistas crean que hoy Powell no va a detallar los planes para reducir las compras de activos ('tapering').

La mayor parte de los expertos considera que el máximo responsable del banco central estadounidense se mostrará prudente y esperará a la reunión de septiembre para pormenorizar el futuro de la política monetaria, por eso creen que, finalmente, esta comparecencia no será tan decisiva.

Sea como fuera, sus palabras son, sin ninguna duda, lo más importante de este viernes y lo más relevante de la semana. Hoy también los inversores atenderán a la publicación del PCE de julio al otro lado del Atlántico o del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

El Ibex cae ahora un leve 0,05%, hasta los 8.888 puntos, y en el resto de índices europeos también se ven recortes moderados. En Asia, las bolsas han vivido una sesión tranquila y de movimiento dispar después de que Wall Street cerrara este jueves con caídas (Dow Jones: -0,54%; S&P: -0,58%; Nasdaq: -0,64%).

BIDEN Y AFGANISTÁN

El presidente de EEUU, Joe Biden, prometió ayer completar la evacuación de los estadounidenses y sus aliados de Afganistán después de que un ataque terrorista cerca del aeropuerto de Kabul se cobrara la vida de más de una docena de miembros del servicio estadounidense y de muchos afganos.

"No nos dejaremos disuadir por los terroristas. No dejaremos que detengan nuestra misión. Continuaremos la evacuación", dijo Biden desde la Casa Blanca. "Rescataremos a los estadounidenses, sacaremos a nuestros aliados afganos y la misión seguirá adelante. Estados Unidos no se dejará intimidar", añadió.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1768 dólares (+0,15%). El petróleo sube un 1,5%, hasta los 72,07 dólares el Brent y los 68,41 dólares el WTI.

El oro y la plata avanzan entre un 0,6% y un 0,8%, hasta los 1.805 dólares y 23,75 dólares, respectivamente.

El bitcoin sube un 0,66% (47.224 dólares) y el ethereum, un 0,27% (3.119 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,339%.