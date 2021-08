El presidente de EEUU, Joe Biden, prometió este jueves completar la evacuación de los estadounidenses y sus aliados de Afganistán después de que un ataque terrorista cerca del aeropuerto de Kabul se cobrara la vida de más de una docena de miembros del servicio estadounidense y de muchos afganos.

"No nos dejaremos disuadir por los terroristas. No dejaremos que detengan nuestra misión. Continuaremos la evacuación", dijo Biden desde la Casa Blanca. "Rescataremos a los estadounidenses, sacaremos a nuestros aliados afganos y la misión seguirá adelante. Estados Unidos no se dejará intimidar", añadió, según informa 'CNBC'.

Estados Unidos cuenta con unos 5.400 militares que ayudan en las tareas de evacuación de emergencia en Kabul.

El Mando Central de Estados Unidos confirmó este jueves por la noche que el número de víctimas mortales había aumentado a 13 miembros del servicio estadounidense y 18 heridos después de que dos terroristas suicidas detonaran explosivos.

El general de los marines estadounidenses, Kenneth McKenzie, comandante del Mando Central de Estados Unidos, explicó que también murieron civiles afganos en la explosión, pero no pudo proporcionar una cifra precisa. Añadió que la evaluación militar actual de Estados Unidos es que los terroristas eran combatientes del ISIS, que ha reivindicado la autoría del atentado.

El presidente se dirigió a los responsables del atentado diciendo: "No perdonaremos. No olvidaremos. Os perseguiremos y os haremos pagar". "Defenderé nuestros intereses y a nuestro pueblo con todas las medidas a mi alcance", afirmó.

El dirigente precisó que ha ordenado a sus comandantes que desarrollen planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones del ISIS-K. "Responderemos con fuerza y precisión a nuestra hora, en el lugar que elijamos y en el momento que elijamos", avisó, indicando que Estados Unidos tiene pistas sobre los líderes del ISIS que ordenaron el ataque.

"Tenemos algunas razones para creer que sabemos quiénes son", afirmó Biden, aunque señaló que Estados Unidos no está seguro.

El presidente había advertido el martes de que permanecer más tiempo del previsto en Afganistán conllevaba graves riesgos para las tropas extranjeras y los civiles, y ha remarcado que el ISIS-K, la filial del grupo terrorista con sede en Afganistán, representa una amenaza creciente para el aeropuerto.

"He dicho repetidamente que esta misión era extraordinariamente peligrosa, y por eso he estado tan decidido a limitar la duración de la misma", reiteró Biden el jueves.

A principios de la semana, el presidente informó a los líderes del G-7, la OTAN, las Naciones Unidas y la Unión Europea de que Estados Unidos retirará sus militares de Afganistán a finales de mes.

En las últimas 24 horas, las fuerzas occidentales han evacuado a 13.400 personas de Kabul en 91 vuelos de aviones militares de carga. Desde que comenzaron las evacuaciones masivas, el 14 de agosto, unas 95.700 personas han sido sacadas por aire de Afganistán.