Según ha revelado en exclusiva ‘CoinDesk’, la decisión de JP Morgan se produce justo después de que el criptobanco Silvergate se haya declarado voluntariamente en quiebra. Recientemente, la compañía retrasó la publicación de sus resultados, señalando el mercado bajista y las investigaciones fruto de su relación con la quebrada FTX como principales razones para este retraso. El colapso de la bolsa FTX llevó a los depositantes de Silvergate a retirar 8.000 millones de dólares del banco en el cuarto trimestre, desencadenando una crisis de liquidez en la compañía.

Despite reporting to the contrary, Gemini's banking relationship remains intact with JPMorgan.