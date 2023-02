Según publica ‘Financial Times’, la compañía dirigida por Barry Silbert está vendiendo sus participaciones en GBTC, a pesar de que recientemente ha estado cotizando con un importante descuento debido al mercado bajista. El diario británico señala que las ventas se han centrado en el fondo Ethereum, donde el grupo ha vendido alrededor de una cuarta parte de sus acciones para recaudar hasta 22 millones de dólares en varias operaciones desde el 24 de enero.

DCG está vendiendo estas acciones a unos 8 dólares cada una, a pesar de que cada acción tiene derecho a 16 dólares de ethereum (ETH). Según ha señalado un portavoz de la compañía a ‘FT’, este proceso es “simplemente parte de nuestro reequilibrio de cartera en curso”.

Grayscale percibe una comisión de gestión del 2,5% sobre los 3 millones de ETH del fondo. La última vez que DCG vendió acciones de Ethereum Trust fue en 2021, cuando el vehículo cotizaba casi a la par de su valor liquidativo, según los archivos facilitados por ‘The Washington Service’. Asimismo, también habría vendido participaciones de fondos de Litecoin, Bitcoin Cash o Ethereum Classic.

Su fondo insignia de bitcoin posee alrededor del 3% de todos los BTC del mundo, valorados en alrededor de 14.700 millones de dólares, de los que Grayscale obtiene una comisión del 2%. En los nueve primeros meses de 2022, GBTC ganó 303 millones de dólares, según muestran los registros.

Es importante señalar que DCG no permite a los inversores de los fondos de Grayscale canjear sus acciones por las monedas mantenidas en los fideicomisos, lo que ayudaría a cerrar las importantes brechas en el valor neto de los activos.

Por otro lado, DCG ha llegado a un acuerdo con los acreedores de Genesis para vender el negocio de trading de criptomonedas así como el brazo prestamista de la quebrada compañía.

Según los términos del acuerdo, DCG canjeará su pagaré existente de 1.100 millones de dólares con vencimiento en 2032 por acciones preferentes convertibles. También refinanciará los préstamos a plazo existentes con vencimiento en 2023, valorados en casi 500 millones de dólares, para pagar a los acreedores, que esperan recuperar alrededor del 80% de su dinero.

Por otra parte, DCG aportará sus acciones de Genesis Trading a Genesis Global Holdco, la sociedad de cartera de Genesis Capital. De este modo, todas las empresas de Genesis quedarán bajo el mismo holding. Posteriormente, Genesis Trading y Genesis Capital se someterán a un proceso de venta para devolver los fondos a los acreedores. DCG y Genesis Global Holding esperan salir de la quiebra en 4 meses.

