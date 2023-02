Herval ( https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ) No changes made

Wall Street anticipa pérdidas moderadas este miércoles tras el signo mixto del martes, después de conocer un dato de inflación más tibio de lo esperado. Los inversores tratan de digerir el IPC, mientras descuentan que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés más de lo previsto.

La evolución de los precios en EEUU sigue moderándose, pero a un ritmo más lento de lo deseado por el mercado. A su vez, la inflación subyacente se está mostrando más resistente de lo estimado, manteniéndose muy por encima del objetivo del 2%.

En este escenario, la Fed seguirá adelante con su endurecimiento monetario y elevará "sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos dos veces más, hasta situar la tasa terminal media en el 5,1%. Además, no vemos posibilidades de que la Fed comience a bajar sus tasas oficiales este año. Este escenario no es exactamente el que venían descontando los mercados de bonos y de acciones desde comienzos de año, pero no creemos que, a estas alturas, sea realmente una sorpresa para la mayoría de los inversores", destacan los expertos de Link Securities.

Para Craig Erlam, analista sénior de mercado de Oanda, la tendencia de la inflación es positiva, pero considera que puede que se esté estancando, algo que no animará a la Fed a dejar de subir los tipos de interés.

"El próximo aumento de 25 puntos básicos nunca estuvo realmente en duda de todos modos, pero ahora los mercados están teniendo en cuenta mucho más, incluido otro en mayo y una buena probabilidad de uno más en junio. Es más, esos recortes de tasas que se descontaron para fin de año hace solo un par de semanas ya no existen", afirma.

Este martes, tras conocerse el dato de IPC, varios miembros de la Fed expresaron su opinión de que los tipos de interés tendrían que seguir subiendo durante más tiempo para combatir el alza de los precios.

Esta 'obsesión' del banco central por devolver la inflación al 2% y evitar que se ponga en duda su credibilidad "ha aumentado el riesgo para nuestro escenario base de que la Fed finalice su ciclo de alzas, y ha aumentado la probabilidad de una nueva subida de 25 pb en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en marzo", analiza David Kohl, economista jefe de Julius Baer.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

Este martes los inversores tendrán otra cita importante con el informe de ventas minoristas de enero, que les permitirá descubrir si el gasto del consumidor ha seguido enfriándose a principios de 2023, a pesar de la solidez del mercado laboral. El consenso espera un repunte del 1,8% frente a las caídas registradas en noviembre y diciembre.

"En todo caso, es poco probable que el informe de hoy confirme la narrativa de un consumidor estadounidense que siente esa presión", comentan los expertos de CMC Markets.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1,45% ($77,91) y el Brent retrocede un 1,24% ($84,52). Por su parte, el euro se deprecia un 0,08% ($1,0726), y la onza de oro pierde un 1,08% ($1.844). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,73% y el bitcoin se deja un 0,28% ($22.160).