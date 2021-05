El ethereum, la segunda criptomoneda por capitalización de mercado también cede un 4% y cotiza lejos de sus máximos históricos de 4.350 dólares. Se cambia de manos en 3.800 billetes verdes, mientras otras 'criptos' principales, como la binance coin, el ripple o el bitcoin cash también siguen cayendo.

Mención aparte merece el cardano que sube casi un 10% y marca otro máximo histórico en 1,85 dólares a medida que la cripto se prepara para su actualización Alonzo a finales de este mes, que hará posibles los contratos inteligentes en la red de Cardano. La actualización más reciente ocurrió el 1 de abril, con nombre en código Daedalus. Hizo posible que los usuarios accedan a sus tokens ADA dentro de una interfaz optimizada, además de tener la capacidad de almacenar todos los tokens nativos de Cardano.

El valor total del mercado sigue alrededor de 2,2 billones de dólares, tras el nuevo envite de Musk, que redobló sus críticas al bitcoin por considerarlo insostenible desde el punto de vista medioambiental, al tiempo que señaló su apoyo a otra moneda digital y dijo que sigue creyendo en la criptodivisa.

El director ejecutivo de Tesla dijo en un tweet el jueves que le preocupa el "uso masivo" del carbón y otras energías intensivas en carbono para generar la electricidad necesaria para minar la moneda digital. Eso siguió a una publicación anterior en Twitter de un gráfico de la Universidad de Cambridge que muestra que el consumo de electricidad de Bitcoin se ha disparado este año.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal