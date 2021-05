La volatilidad de las últimas horas en el mercado de las criptoidivisas, cuyo catalizador ha sido el giro de 180 grados de Tesla sobre los pagos con bitcoins, se ha materializado en una oleada de ventas que muchos analistas ya habían predicho, dado el reciente comportamiento de la moneda de Satoshi Nakamoto. Mientras muchas voces alertan de que el 17% de caídas se ampliará en las próximas jornadas, otros expertos toman distancia con este hecho puntual y siguen augurando un brillante futuro para la reina de las criptos.

En primer lugar, el precio del criptoactivo habla más de la resistencia del bitcoin que de susceptibilidad a las críticas, señalan desde 'CoinTelegraph'. Los movimientos y volatilidad encajan con el comportamiento de la moneda online este año y "no se ha puesto en peligro la tendencia alcista de fondo", indica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. En su opinión no hay motivo de alarma porque ya deberíamos estar más que acostumbrados a los fuertes bandazos al alza y a la baja "sin que en realidad suceda nada, sin que nada cambie realmente".

Si acaso, ha ayudado mejor a definir el rango de precios en el que se viene moviendo la divisa de Nakamoto desde febrero, con un soporte en los 46.000 dólares y una resistencia en los 60.000 dólares.

El bitcoin ha ganado interés en el último año, ya que empresas como Square y la citada Tesla anunciaron compras de bitcoins y grandes inversores institucionales entraron en el espacio de la criptodivisa. Los principales bancos de inversión, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, también han buscado la manera de permitir que sus clientes con grandes fortunas se expongan al bitcoin.

Toda esta atención por parte de Wall Street llevó a la moneda digital más operada del mundo a un hito histórico en 64.000 dólares a mediados de abril, desde donde ha estado consolidando sin poder superar los 60.000 dólares. Los diversos fracasos de las últimas jornadas en este nivel de precios dejaban entrever un agotamiento en la carrera alcista y los analistas técnicos esperaban un retroceso que podría proseguir hasta los 42.000 - 40.000 dólares, especialmente si se confirma la pérdida de los 50.000 dólares en el corto plazo.

Algunas voces vinculan también la profunda corrección en las criptomonedas al declive generalizado de activos de riesgo en los mercados tradicionales. "No creo que todo se esté vendiendo sólo por la noticia de Tesla. Esta fue la gota que colmó el vaso en cuanto a la venta de activos de riesgo", indica Jeffrey Wang, directivo de Amber Group. De hecho, desde CoinTelegraph subrayan que el mercado de las 'criptos' se ha convertido en demasiado importante como para sucumbir a la opinión de una sola persona, por muy famosa que sea.

Numerosos analistas avisan también de que en ningún caso el bitcoin ha entrado en un mercado bajista. Según los expertos, la transferencia de bitcoins hacia grandes tenedores en este ciclo de la 'cripto' principal no tiene precedentes. Pese a que abril cerró con un retorno de -2% para el bitcoin, en contraste con un auge de 47% de las altcoins, y con una caída de la dominancia de bitcoin por debajo del 50%, algo que no había ocurrido en los últimos tres años, la criptomoneda ha subido casi un 90% en los últimos 4 meses y los inversores institucionales no se han dejado amedrentar, según refleja un análisis de Kraken.

Es más, el cierre en negativo de la vela de abril apunta a que la corrección se está consolidando, señal para los optimistas de que más grandes inversores se verán atraídos, ya que es el principal indicador de menor volatilidad en el futuro.

250.000 DÓLARES EN CINCO AÑOS

Pese a que el panorama en el corto plazo se muestra agitado, "en un horizonte temporal a largo plazo, creemos definitivamente que ésta es la fase inicial de lo que va a ser el nacimiento de una clase de activos totalmente nueva que creemos que alcanzará billones de dólares", comenta Yassine Elmandjra analista de la gestor de Cathie Wood, Ark Investment Management, en una entrevista en 'Bloomberg'.

La comparación del bitcoin, la mayor criptodivisa, con el oro como depósito de valor sigue siendo controvertida, pero Elmandjra sostiene que el valor de mercado del bitcoin podría alcanzar la paridad con el oro en cinco años, lo que implicaría una ganancia de unas 10 veces, según sus estimaciones.

En la misma línea se pronuncia Mark Yusko, de Morgan Creek Capital Management, quien da el precio de 250.000 dólares en el próximo lustro, tomando como referencia el valor del metal amarillo. Para el director de esta firma de inversiones el bitcoin es mucho más que un mero depósito de valor y augura que habrá cada vez una mayor adopción de la cripto . "Es una red y las redes crecen de forma exponencial. Esta es la red más rápida de la historia en alcanzar un billón de dólares de valor, comparado con las FAANGS que tardaron de 15 a 20 años dependiendo de cuál mires".

"Lo que se pasa por alto es que se trata de una evolución tecnológica de la potencia informática que no va a desaparecer", aseguró a la 'CNBC'. "Es una poderosa red de computación que se va a convertir en el protocolo del Internet del valor", sentencia.