Los ingresos de Coinbase también cayeron en el período, hasta los 773 millones de dólares. Las ventas entre enero y marzo representan un descenso del 33% respecto a la facturación de más de 1.166 millones de dólares conseguida en los tres primeros meses de 2022. Pese a ello, el dato ha batido las estimaciones del consenso, que esperaba unos ingresos de 655 millones de dólares.

Our Q1'23 financial results are in and our letter to shareholders can be found on the Investor Relations website at 🔗 https://t.co/8ovHEtPRgf pic.twitter.com/4iWAPGZNMh