Nueva señal de debilidad en el aspecto técnico del Ibex que perfora los mínimos del miércoles.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 9.070 S2 8.792 R1 9.406 R2 9.539,8 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El selectivo español no consigue cubrir el hueco bajista que se dejara el pasado martes en los 9.406 puntos y parece que podría acabar buscando cubrir el hueco alcista de finales del mes de marzo que se dejara en los 9.070 puntos. El hueco bajista que se ha dejado esta semana nos hace ser muy prudentes en el corto plazo y es que no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 8.792 puntos, niveles en donde presenta el otro gap alcista de marzo. El soporte clave se encuentra en los 8.502 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. No apreciaremos un cambio de tendencia mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.