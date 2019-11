Consultorio de análisis técnico: Arcelor, Audax, Amper, Zardoya, Sniace y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Zardoya Otis, Sniace, Acciona, Merlin Properties, Audax Renovables, Wirecard, ArcelorMittal y Amper.

AUDAX RENOV 1,824 -1,57% -0,03 Max: 1,87

Min: 1,80

Volume: -

MM 200 : 1,96 ARCELORMITTAL 15,584 0,75% 0,12 Max: 15,76

Min: 15,21

Volume: -

MM 200 : 15,93

Buenos días. Lo primero, agradecerle la buena labor que hace analizando para los inversores pequeños los valores que les solicitamos. Por mi parte me gustaría que viera Zardoya Otis y Sniace. Muchas gracias y saludos de Madrid. F.GL.

Estimado lector, buenas tardes. Zardoya Otis sigue siendo a día de hoy un título bajista, pues solo hay que mirar el canal correctivo por el que se está desplazando el precio desde 2014. Aunque en el corto plazo todo apunta a que va a buscar la zona de resistencia que presenta en los aproximadamente 7,25 euros, antes soporte. Y si fuera capaz de saltar por encima lo lógico, lo más probable es que se dirija hacia la parte superior del canal bajista, ahora en los 8,50 euros. Llama la atención la precisión con la que se está desplazando el precio en los últimos tiempos.

En cuanto a Sniace tres cuartas partes de lo mismo, en el sentido de que los máximos y mínimos decrecientes son impecables. Y así no se sube. Además, llama la atención lo impecable del giro a la baja tras atacar sin éxito el precio la parte superior del canal bajista, ahora en los aproximadamente 0,0950 euros. El peligro real en este momento es que desde aquí trate de buscar la base del canal, por definición soporte, ahora en los aproximadamente 0,05 euros. Muchas gracias por sus palabras, muy amable. Un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Mi pregunta es sobre Acciona y Merlin Properties. ¿Cree que es buen momento para entrar en ellas, aunque su situación sea opuesta? En caso afirmativo, ¿me podría decir precio de entrada, con ‘stop loss’ y objetivo? Muchas gracias y un saludo. A.GC.

Apreciado inversor, buenas tardes. El gráfico de Acciona es de lo más interesante en este momento, ya que el precio está tratando de reestructurarse al alza desde la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde marzo de 2018. Recta directriz que presenta cuatro puntos de tangencia. Todo hace pensar que este se dirija hacia la resistencia que presenta en la zona de los aprox. 99 euros, la parte superior del canal lateral-bajista por el que se viene moviendo el precio desde abril. Es un título muy interesante por el lado largo (alcista), con un stop loss en precios de cierre por debajo de los 88,30 euros (mínimos de octubre).

En cuanto a Merlin Properties, presenta un impecable canal alcista desde julio de 2016. Correcciones aparte (fases de reacción) fruto de la sobrecompra diaria, lo cierto es que todo apunta a que más pronto que tarde este ponga rumbo a la parte superior del canal alcista: ahora en los aprox. 14,50 euros. La base del canal, por definición soporte, pasa en este momento por los aprox. 11,50 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Estoy pensando entrar en Audax Renovables. ¿Qué le parece? J.P.

Estimado inversor, buenas tardes. Me gusta el gráfico de Audax Renovables en este momento, ya que lo que tenemos delante es un impecable triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Se trata de un gran triángulo simétrico, a priori de implicaciones alcistas para el precio. La parte alta del triángulo (resistencia) pasa en este momento por los 2,30 euros y la base del mismo por los 1,40 euros. Ahora bien, un cierre semanal por encima de los 2,50 euros sería una clara señal de fortaleza, antesala de lo que puede ser un ataque (con sus correcciones intermedias) hacia los máximos de 2018: en los 3,33 euros. Sin duda, el gráfico apunta buenas maneras. Un saludo.

Gráfico semanal desde finales de 2011

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve Wirecard, después del desplome que tuvo hace unas semanas y cuándo sería un buen momento para entrar. Muchas gracias. V.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Wirecard es un título que ahora mismo no tocaría para nada. Sobre todo, porque no tenemos figura de vuelta alguna. Tan solo un rebote fruto de la sobreventa extrema y poco más. De hecho, no descarto que el rebote continúe para después atacar de nuevo el soporte que presenta en los mínimos de octubre (107,80). Y ahí es donde está la clave, en dicho soporte. Si aguanta, cabe la posibilidad de que trate de construir un suelo de mercado. Pero si se perfora, lo normal es apostar por un nuevo latigazo bajista de cierta intensidad. Personalmente creo que es un título para mirar en este momento desde la barrera. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, me gustaría saber cómo veis los valores a medio y largo plazo sobre ArcelorMittal y Amper. Muchas gracias de antemano. Un saludo. A.LL.

Estimado inversor, buenas tardes. ArcelorMittal parece que quiere dejar atrás la resistencia que presenta en los 15,65 euros (los máximos de septiembre y último gran máximo decreciente). Pero ya sabemos cómo se las gasta este título. Es probablemente el más volátil y errático de nuestro selectivo. Dicho esto, desde mayo tenemos impecables máximos decrecientes y así no se sube. Vamos a ver en qué termina la actual vela semanal. Pero solo si cerrara un viernes con holgura por encima de los 15,65 euros dejaríamos la puerta abierta a la posibilidad de que algo pudiera estar cambiando en la acerera. Pero por el momento no tenemos nada. Lea aquí el análisis que este jueves realizamos sobre la compañía.

Gráfico semanal desde septiembre de 2015

En cuanto a Amper, este lleva encajado dentro de un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) desde octubre de 2018. Triángulo que se está estrechando bastante y que sugiere un brusco movimiento en breve. ¿Pero por dónde? Por el lado por el que rompa el precio. Así que vamos a esperar a ver por dónde rompe el precio antes de lanzarnos a la piscina. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde enero de 2017

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.