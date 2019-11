ArcelorMittal: construyendo máximos y mínimos decrecientes no se sube

Su competidora nacional Acerinox ha sido capaz de construir un primer máximo creciente

En breve, la mayor acerera del mundo va a publicar sus resultados, por lo que debemos estar preparados para fuertes bandazos en el título en uno u otro sentido.

Independientemente de lo que suceda en el muy corto plazo, pues ya sabemos que este título es capaz de lo mejor y de lo peor, y más cuando vamos a conocer sus resultados, lo que no podemos obviar es que la fase correctiva sigue intacta ya que los máximos y mínimos decrecientes están ahí. Aunque es cierto que en el muy corto plazo tenemos un primer máximo creciente, algo es algo. El último máximo decreciente de ArcelorMittal se encuentra en los 15,65 euros, lo que quiere decir que solo cerrando en velas semanales por encima y con holgura nos plantearemos la posibilidad de que algo puede estar cambiando en el título. Pero por el momento no tenemos nada de nada. Si acaso, que su competidor Acerinox sí que ha sido capaz de construir recientemente un primer máximo creciente, lo que deja la puerta abierta a que, quizá, algo podría estar empezando a cambiar en el sector. Pero en el caso de Arcelor no tenemos todavía confirmación.