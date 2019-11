Enagás cotiza en niveles de resistencia claves

Por definición, el 61,8% de ajuste/retroceso es un nivel de resistencia importante

El aspecto técnico ha mejorado bastante en las últimas semanas, lo que no quita para que tras un rebote del 22% el título puede tomarse una pausa, un alto en el camino.

Tras las importantes subidas desde los mínimos de julio tenemos a los títulos de Enagás en plena zona de resistencia. Si analizamos la última caída tenemos un hueco bajista, que fue el inicio del último gran latigazo bajista, en los aprox. 23,30 euros. Y este nivel se corresponde, al tick, con un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la caída. Este nivel es por definición zona de resistencia y ahí es donde ahora tenemos al título. En realidad, se diría que el rango de precios comprendido entre los 23,30-23,50 euros es todo resistencia. Y no sería nada extraño que el precio se frenara en torno a esta zona de control y se tomara un respiro. Más que nada porque durante la subida este se ha dejado un importante hueco alcista en los 21 euros. 'Gap' que no se ha rellenado, si quiera, parcialmente. Y aunque es cierto que no todos los huecos se cierran o se rellenan, la experiencia me ha demostrado que la gran mayoría sí que lo hace. De lo que podemos deducir que, en teoría, una caída hacia la zona de soporte de los 21 euros se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.