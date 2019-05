Consultorio de análisis técnico: Repsol, BME, Tesla, Boeing, Facebook y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Repsol, Nicolás Correa, Montebalito, BME, Northrop Grumman, Boeing, Tesla y Facebook.

NORTHROP GRUMMAN 308,230 -1,23% -3,84 Max: 312,75

Min: 307,60

Volume: -

MM 200 : 282,99 FACEBOOK-A 180,850 -3,55% -6,65 Max: 180,85

Min: 180,85

Volume: -

MM 200 : 160,73

Hola, buenos días. ¿Qué le parece Repsol a corto y medio plazo? Saludos. MA.GM.

Estimado lector, buenas tardes. Repsol es un título que me gusta en la medida en que respete la directriz alcista (con numerosos puntos de tangencia) que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde principios de 2017. En la medida en que esto sea así, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios y, además, no podemos descartar incluso un movimiento en busca de la resistencia que presenta en los máximos históricos que marcó en 2018 en los 17 euros. Ahora bien, la perforación del soporte que presenta en el último mínimo creciente (14,15) sería una primera señal de debilidad de que las cosas se pueden torcer en nuestra petrolera. Un saludo.

Gráfico semanal de Repsol desde enero de 2017

Buenos días D. José María. Mi pregunta es sobre Nicolás Correa y Montebalito. Análisis a medio plazo por favor. Gracias. M. LS.

Apreciado inversor, buenas tardes. En el muy corto plazo observamos una importante resistencia a la vuelta de la esquina en Nicolás Correa, concretamente en la zona de los 4,50 euros. Pero si miramos el gráfico en términos de medio/largo plazo, tenemos un impecable canal alcista desde los mínimos de 2013. De saltar por encima de la resistencia de los 4,50 euros el siguiente objetivo de subida lo situamos en la parte alta del canal, aproximadamente en los 5,60 euros. En cualquier caso, lo realmente importante en el momento actual es la impecable tendencia alcista en la que se encuentra encajada el título desde hace seis años.

Gráfico semanal de Nicolás Correa desde finales de 2010

En cuanto a Montebalito, no es un título que me parezca especialmente interesante en este momento. Los mínimos de diciembre coinciden con un importante hueco alcista semanal que se dejó en su momento. Lo rellenó parcialmente y desde ahí está rebotando. Pero al mismo tiempo y desde los máximos de 2017 tenemos impecables máximos y mínimos decrecientes, lo que no es otra cosa que la definición más sencilla de lo que es una tendencia bajista. Si al menos fuera capaz de saltar por encima de la directriz bajista, solo entonces puede que le miremos con otros ojos. Pero en el momento actual no veo nada claro lo que nos puede estar queriendo decir el precio. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Montebalito desde 2011

Buenos días y gracias por su opinión. Mi consulta es acerca de las acciones de BME, pues llevan mucho tiempo laterales. ¿Le parece oportuno continuar con el valor manteniéndolo, o es hora de vender por su bajo volumen de actividad? Un saludo. JT.ZI.

Estimado inversor, buenas tardes. BME se está empezando a poner peligroso, sobre todo porque parece estar perforando la base del amplio triángulo por el que se ha estado desplazando el precio desde verano de 2016. Aunque todavía puede salvarse y quedar todo en un susto, siempre que no se perfore el soporte que presenta en el último mínimo de reacción: los 23,28 euros. Perforar este soporte sería una clara señal de debilidad, por cuanto estaría perforando la impecable sucesión de mínimos crecientes desde finales de 2016. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de BME desde mediados de 2015

Buenos días, José María. Le escribo desde Lugo y antes que nada muchas gracias por su labor. Me gustaría analizara Northrop Grumman, que la sigo desde hace tiempo y me gustaría saber si es buen momento para entrar. También tengo Boeing a 380 dólares y quería aprovechar las caídas para tomar más posiciones. Un saludo y mil gracias. T.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Muy interesante el gráfico de Northrop Grumman. No solo es un título claramente alcista en términos de medio y de largo plazo, sino que además a finales de abril conseguía saltar por encima de la directriz bajista. Desde los mínimos de diciembre el título se encuentra construyendo impecables mínimos y máximos crecientes y, correcciones puntuales (fase de reacción) puede decirse que tiene el camino despejado hasta los máximos de 2018 en los 360 dólares. Sin lugar a dudas es en este momento un claro mantener en cartera.

Gráfico semanal de Northrop Grumman desde finales de 2017

En cuanto a Boeing, este se ha llevado por delante una importante zona de control que presentaba en los 350 dólares (61,8% de ajuste/retroceso de Fibonacci). Y, por lo tanto, tras perforarlo, no descartamos que termine restando la totalidad del último gran impulso correctivo, lo que le llevaría a la zona de los 290-295 dólares. Desde finales de febrero los máximos y mínimos decrecientes son impecables, lo que quiere decir que la fase correctiva sigue ahí, intacta. No es un título en el que un servidor estaría en el momento actual. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico diario de Boeing desde marzo de 2018

Buenos días. ¿Qué nos puede decir de la situación técnica de Tesla y Facebook? ¿Podría ser una buena inversión, de cara a mantenerla a medio–largo plazo? Gracias, un saludo. A.MM.

Estimado inversor, buenas tardes. Tesla acumula una caída del 50% desde los máximos de diciembre y por el momento no se observa la más mínima señal de fortaleza en la compañía. Nada nos dice que se haya podido construir un suelo de mercado. Lo que no quita para que en cualquier momento experimente importantes rebotes contra tendencia. Al fin y al cabo, los precios nunca caen a plomo, sin sus rebotes contra tendencia. Dicho esto, este presenta una importante resistencia en la directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde diciembre y que pasa en el momento actual por los 260 dólares. Lo que quiere decir que cuando rebotara hasta la directriz bajista todo seguiría exactamente igual, nada habría cambiado de manera significativa dentro de la actual fase correctiva.

Gráfico diario de Tesla desde septiembre

En cuanto a Facebook, la tendencia desde los mínimos de diciembre es impecablemente alcista. Pero hemos de destacar cómo ha puesto freno en la zona de resistencia que le confiere el 50% del hueco bajista de finales de julio. La teoría reza que cuando tenemos este tipo de huecos, tan amplios, el 50% del mismo acostumbra a actuar como resistencia, además del hueco en sí. Digamos que a día de hoy no hay motivo para vender Facebook, pero es cierto es que es muy tarde para comprar. Hacerlo ahora sería llegar tarde al mercado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Facebook desde agosto de 2017

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.