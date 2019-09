Consultorio de análisis técnico: Cellnex, ACS, Befesa, Talgo, bitcoin y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Cellnex, ACS, Amadeus, bitcoin, Ferrovial, Befesa, Amper y Talgo.

Buenos días. Las acciones de Cellnex llevan desde hace algo más de un año en una tendencia claramente alcista, sin embargo, parece que está dando algún que otro signo de agotamiento. ¿Qué piensa usted al respecto? Gracias y buena semana. A.

Estimado lector, buenas tardes. Cellnex es un claro mantener en cartera si se viene posicionado en el título con anterioridad. De hecho, la última gran señal de compra la dio cuando el precio rompía al alza la parte alta del canal lateral-alcista por el que se venía desplazando el precio desde febrero de 2018 hasta marzo de este año. Ahora parece estar entrando en fase de reacción, o lo que es lo mismo drenando/ajustando las importantes subidas previas. Lo que quiere decir que en el corto plazo no descartamos que las correcciones se sucedan. Lo que debemos saber es que este título, como por ejemplo ocurre también con Grifols, ha subido mucho en los últimos meses y por lo tanto, aunque corrijan con más o menos violencia estamos hablando de ajustes proporcionales que encajan absolutamente dentro de los parámetros normales. Acción-fase de reacción. Gracias a usted e igualmente.

¡Hola!, me gustaría que me dieran su opinión de dos títulos: ACS, que se giró a la baja con fuerza tras tocar máximos históricos y Amadeus. ¿Cómo los ves? Gracias por todo, un saludo. D.D.

Apreciado inversor, buenas tardes. Dilataciones de los precios aparte, lo cierto es que los títulos de ACS están rebotando con fuerza desde la directriz alcista de medio-largo plazo. En cualquier caso, lo realmente importante es que desde los mínimos de 2012 siempre tenemos mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Vamos a ver cómo se comporta el título en los próximos días en la importante resistencia que presenta en los 38,15 euros (hueco bajista de la sesión del 18 de julio). Cerrar este hueco sería una clara señal de fortaleza, antesala de un ataque a los máximos históricos: los 39,40 euros.

Tenemos a Amadeus en plena zona de soporte, en la base del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2014. Y justo en este momento tenemos ahí al título. Existe otro soporte de corto plazo a la vuelta de la esquina que debe ser tenido en cuenta: los 64,90 euros. O lo que es lo mismo, un cierre por debajo de los 64,90 euros sería una señal de debilidad en el título de corto plazo que no podemos obviar. Por lo tanto, conviene ser cautos ahora mismo, ya que cotiza en plena zona de soporte y la perforación del mismo puede llevar al título a descolgarse con más o menos violencia. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. ¿Cómo ve el bitcoin de cada a finales de año? Invertí a principios de año una pequeña cantidad (marginal) a sabiendas de que si lo perdía todo tampoco iba a ser tanto el quebranto. Pero viendo cómo ha subido durante la primera mitad del año, me pregunto si será capaz de llegar a los 20.000 dólares a los que llegó a finales de 2017. Gracias por sus análisis. Un saludo. S.M.

Estimado lector, buenas tardes. Le invito a que lea aquí el análisis que realizamos sobre la criptomoneda este martes. A día de hoy sigo siendo alcista en el bitcoin en términos de largo plazo, la duda es si antes asistiremos a un último latigazo bajista o no. Vamos a esperar a ver por dónde se resuelve el triángulo en el que se encuentra encajado el subyacente en cuestión. Y en función de por donde salte, tendremos la señal de que probablemente sea el siguiente gran movimiento en tendencia. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Por favor, ¿me puede dar su opinión sobre Ferrovial? Las tengo compradas a 18,40 euros. Gracias. F.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Pues vaya por delante mis felicitaciones porque las compró cuando tocaba, cuando rompía (como en su día comentamos) al alza un gran triángulo simétrico. Dicho esto, a día de hoy no que alarmarse lo más mínimos por los últimos descensos porque son una gota dentro del océano alcista. Lo que no quita para que las caídas puedan tener continuidad en los próximos días/semanas. De hecho, entendemos que en Ferrovial se ha podido iniciar una fase correctiva (fase de reacción) de toda la subida desde los mínimos de diciembre, cuando entonces el título cotizaba en los 17 euros. Como potencial zona de soporte tenemos el nivel de los aprox. 22 euros, por donde pasaría una potencial directriz alcista de corto plazo. Pero poco más se puede decir de un título que está en subida libre relativa y que sigue siendo alcista en términos de medio y largo plazo, a pesar de las últimas caídas. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Me gustaría saber tu opinión sobre Befesa, del DAX. Es un valor del que me hablan muy bien de su actividad, valor de futuro, pero no acabo de verlo en este momento, aunque con la cotización actual, quizá sea momento de entrar. Gracias por tu ayuda. Saludos. JM.B.

Estimado lector, buenas tardes. Befesa es un título especialmente estrecho, ilíquido. Lo que tiene su riesgo tanto a la hora de entrar como de salirse. Ya que si no sabemos leer la profundidad del título es fácil que nosotros mismos la tiremos/disparemos con fuerza. Dicho esto, es un título bajista desde verano de 2018. Simplemente hay que observar los impecables máximos y mínimos decrecientes, así como la recta directriz bajista (con más de tres puntos de tangencia) que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde verano de 2018. No es un título interesante, para nada, desde el punto de vista del análisis técnico. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María, buenos días. Me gustaría saber cómo ve a Amper y Talgo en el medio plazo para entrar. Gracias. B.J.

Apreciado inversor, buenas tardes. Amper continúa desplazándose lateralmente desde hace aproximadamente un año. Cada vez que hemos analizado este título en los últimos tiempos hemos hablado siempre de que el soporte a respetar en todo momento se encontraba (y encuentra) en los 0,2350 euros. Decíamos que en la medida en que no se perforara se podían mantener en cartera, y todo sigue igual. Ahora vamos a ver cómo reacciona el título ante la importante resistencia que presenta en el rango de los 0,3470-0,3570 euros, que es donde tenemos la zona de control por arriba (resistencia), a la que parece dirigirse.

Talgo es un título alcista en términos de largo plazo, para ello solo hay que fijarse en la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde verano de 2016. Aunque no es menos cierto que la esperábamos algo más abajo, en la directriz alcista que une los mínimos crecientes y que pasa en este momento por los aprox. 4,40 euros. Dicho esto, en el muy corto plazo, le tenemos en plena zona de resistencia: los 5,28-5,30 euros y no sería nada extraño que tras las últimas subidas se tomara un pequeño y merecido descanso.

Pero lo importante es que estamos hablando de un título alcista, además de que el oscilador de momento estocástico se ha cruzado y girado al alza en periodo semanal con claridad evidente, lo que en teoría le deja recorrido al alza de cara a las próximas semanas/meses. Gracias a usted, un saludo.

