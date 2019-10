Javier Marín conserva la marca Self Bank para su nueva banca privada

Self Bank seguirá siendo Self Bank, aunque ahora llevará el apellido de Banca Privada para sus clientes VIP. Javier Marín, su consejero delegado, ha decidido conservar la histórica marca con la que el banco online se dio a conocer en España en el año 2000, según ha podido saber Bolsamanía.

Marín sopesó la opción de rebautizar a Self Bank con un nombre más acorde a su nuevo proyecto de banca privada independiente, donde un nuevo equipo de banqueros privados se encargará de gestionar el patrimonio de las grandes fortunas, y abandonar así el lema comercial del ‘Do it yourself’.

Sin embargo, el banco ha estrenado una nueva web corporativa -la clásica aún sigue en activo- y ya ha colocado la cartelería con la marca Self Bank Banca Privada, preservando por el momento sus cerca de dos décadas de antigüedad. Más que cambiarlo, lo ha evolucionado. Los clientes que son asesorados y que acuden a su nueva oficina de la calle Serrano, 28, en Madrid, ya han podido interaccionar con los nuevos distintivos, confirma una portavoz oficial de la entidad, quien, no obstante, no niega que en un futuro próximo la marca pueda sufrir cambios.

Nueva página web de Self Bank Banca Privada Self Bank Banca Privada

En esta nueva etapa, Self Bank Banca Privada dará un importante salto cualitativo en su oferta de servicios. Además de la plataforma transaccional de fondos de inversión, acciones y planes de pensiones con la que ya contaba (desde ahora, 'Usted'), también tendrá asesoramiento financiero ('Usted y Nosotros') y gestión discrecional de carteras ('Nosotros'), todo con un enfoque de arquitectura abierta.

En el terreno del asesoramiento, otra novedad importante es que la banca privada de Marín dará asesoramiento fiscal, para la financiación empresarial o la inversión inmobiliaria. De los antiguos servicios, continuará teniendo cuentas corrientes o tarjetas de crédito y débito.

"EL MEJOR BANCO PRIVADO DE ESPAÑA"

El objetivo de Marín y el capital riesgo Warburg Pincus es “construir el mejor banco privado de España”, tal y como reza su página web. El ex consejero delegado de Santander cuenta con una gran experiencia en este terreno, ya que fue uno de los principales impulsores del antiguo Banif, hoy Santander Private Banking.

Como adelantó Bolsamanía, la nueva barrera de entrada para los clientes VIP de Self Bank son los 500.000 euros y el banco ha trasladado su ‘cuartel general’ a la céntrica Plaza de Colón, en la confluencia de las calles Goya y Serrano. Su objetivo es alcanzar los 15.000 millones de euros en activos bajo gestión en cinco años, para después sacar la entidad a bolsa. Orgánicamente, espera captar 3.000 millones en tres años, y tiene unos 300 millones para ‘salir de compras’, un crecimiento inorgánico al que hipoteca su futuro. Por el momento, únicamente habría captado unos 200 millones de dinero nuevo.