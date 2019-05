El 'nuevo' Self Bank de Javier Marín se muda a Colón y ya tiene a 40 banqueros fichados

El 'nuevo' Self Bank de Javier Marín se muda a Colón, en el centro de Madrid. Durante el verano o inmediatamente a la vuelta del mismo se trasladará desde su actual localización en Gran Vía a un edificio prime en la calle Goya, casi esquina con Serrano. Además, el ex consejero delegado de Santander ya tiene fichados a unos 40 banqueros privados -casi todos ex Banif o Santander- de los 250 con los que pretende gestionar su nuevo proyecto, para el que están barajando un nuevo nombre.

La nueva sede de Self Bank estará situada en el número 11 de la calle Goya, en pleno corazón de la Plaza de Colón. Según ha podido saber Bolsamanía, el promotor del edificio es Charent S.L. y el plazo de ejecución de las obras está estipulado para dentro de dos meses, a mitad de verano, unas reformas que ya llevan tres meses en curso. El enclave se encuentra entre el Paseo de la Castellana y la ‘Milla de Oro’ de Madrid, justo al lado de la antigua sede de Banco Madrid y el multiespacio gastronómico Platea. Self Bank no ha querido comentar esta información.

El banco que ahora dirige Marín de la mano del capital riesgo norteamericano Warburg Pincus tenía tres objetivos prioritarios: cambiar de sede a la zona próxima a Serrano, fichar a un equipo de unos 250 banqueros privados y cambiar el nombre del banco, como adelantó Funds People.

De momento, Marín ya habría fichado a unos 40 banqueros, en torno a un quinto de lo que será su futura artillería comercial, según varias fuentes del mercado consultadas por este medio. La gran mayoría procede del antiguo Banif o de la actual banca privada del Santander, su gran caladero, pero también habría arrastrado a otros tantos de Bankinter. El banquero está poniendo “un cheque en blanco” a muchos de los profesionales que tantea para atraer talento a su nuevo proyecto, lo que implica “romper el mercado” de la banca privada, según estas fuentes.

ADIÓS AL "DO IT YOURSELF"

Respecto al nuevo nombre del banco, Marín y su equipo barajan varias posibilidades, pero todavía no hay un ganador. Un portavoz de Self Bank confirma que la puesta de largo del nuevo proyecto será, previsiblemente, en septiembre u octubre. La nueva identidad corporativa ha de trasladar a los inversores los valores de la banca privada independiente, centrada en el asesoramiento financiero y la gestión de carteras, por lo que se dejará atrás el eslogan de “Do it yourself” ó “Házlo tú mismo” que Self Bank ha abanderado desde su nacimiento en el año 2000.

Por ahora, los primeros detalles que se conocen sobre las intenciones de Marín y Warburg Pincus con Self Bank es que planean tener un patrimonio bajo gestión de 15.000 millones de euros en cinco años y sacar el banco a bolsa, como publicó Bolsamanía. Está analizando posibles operaciones corporativas para acelerar el crecimiento e, incluso, llegó a plantear la compra de Diaphanum, informó Cinco Días, pero Rafael Gascó y el resto de socios de la boutique se opusieron. Las primeras plazas donde estará presente, además de en Madrid, son Sevilla y Pamplona. Para su desembarco en Andalucía, ha fichado a Manuel Salvador, un ex Banif.