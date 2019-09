Self Bank se asocia con uno de los gestores de Alierta para lanzar fondos value

Uno de los cogestores del patrimonio de César Alierta, ex presidente de Telefónica, se ha asociado con Javier Marín y Self Bank para lanzar su propio proyecto de ‘value investing’. Carlos Val-Carreres, hasta la fecha en Lierde Sicav, ha abandonado Augustus Capital, la firma donde se aloja esta sociedad, para gestionar un fondo propio con el apoyo de Self Bank.