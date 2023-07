Sharecast / Sabine Felidae via Pixabay

El banco alemán Deutsche Bank ha anunciado que el beneficio en el segundo trimestre del año ha caído un 27% hasta los 763 millones de euros. De igual modo, el beneficio semestral del banco más grande de Alemania ha menguado un 9% respecto al primer semestre de 2022 y cierra junio con ganancias acumuladas de 1.921 millones de euros. A cierre de junio de 2022, el banco alemán informó de unos beneficios de 1.046 millones y 2.106 millones de euros para el trimestre y el semestre, respectivamente.

Pese a la caída de las ganancias, los resultados de Deutsche Bank se han situado ligeramente por encima de las previsiones del consenso, que auguraban un beneficio trimestral de 713 millones de euros. No obstante, los títulos de la compañía caen en el Dax alemán y en la preapertura de Wall Street.

Asimismo, el banco alemán ha visto como los ingresos se han expandido un 11% en los últimos tres meses, hasta los 7.409 millones de euros. En el semestre, las ventas repuntaron hasta los 56.234 millones de euros, un 7% más que entre enero y junio de 2022.

El consejero delegado de la entidad, Christian Sewing, ha destacado que el "mensaje central" de estas cifras es que el banco "ha vuelto a ofrecer un sólido rendimiento operativo de abril a junio, continuando nuestra tendencia al alza de los últimos años". El directivo ha achacado la reducción del beneficio a "costes extraordinarios que no están directamente relacionados con nuestras operaciones comerciales en curso". "Si se excluyen, nuestro beneficio antes de impuestos en el segundo trimestre fue un 25% superior al del año anterior", ha agregado.

Estos gastos no operativos, detalla Sewing, son principalmente costes relacionados con "casos legales y de reestructuración". Según muestran las cuentas del banco, los gastos no financieros del segundo trimestre aumentaron un 15% interanual, hasta 5.600 millones de euros, y los costes ajustados subieron un 4%, hasta 4.900 millones de euros. Los costes no operativos incluyen 395 millones de euros en gastos por litigios y 260 millones de euros en "reestructuración e indemnizaciones relacionadas con la ejecución de la estrategia".

EN AMPLIACIÓN