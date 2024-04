La economía de la eurozona creció en el primer trimestre un 0,3% frente al trimestre anterior, según la estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE). De esta manera, la zona euro deja atrás la recesión, después de la contracción del 0,1% en los dos últimos trimestres de 2023.

Entre las principales economías, España se colocó a la cabeza al registrar un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,7% entre enero y marzo. Del resto, las economía de Alemania y Francia crecieron un 0,2% y la de Italia, un 0,3%.

En general, entre los Estados miembros de los que se dispone de datos para el primer trimestre, Irlanda (1,1%) registró el mayor aumento en comparación con el trimestre anterior, seguida de Letonia, Lituania y Hungría (todos +0,8%).

Por el contrario, Suecia (-0,1%) fue el único Estado miembro que registró una disminución en comparación con el trimestre anterior.

En términos interanuales, el PIB aumentó un 0,4% en la zona euro. Mientras, en toda la UE, la economía avanzó un 0,3% frente al último trimestre de 2023 y un 0,5% en comparación con el primer trimestre del año pasado.

Los analistas de ING destacan que el crecimiento de la eurozona es el más fuerte desde el tercer trimestre de 2022, cuando comenzó la crisis energética. En general, señalan que el sur de Europa parece haber vuelto a superar al norte.

Sin embargo, creen que "no deberíamos exagerar con la historia del inicio de la recuperación económica. A diferencia de lo ocurrido después de la pandemia, no se está gestando una recuperación vigorosa, ya que la economía aún sufre una demanda global débil, los salarios reales no se han recuperado a los niveles de 2021 y todavía se está ajustando a tipos de interés más altos".

"Después de los alentadores datos del PIB del primer trimestre, la continua y modesta recuperación está encaminando a la eurozona hacia una tasa de crecimiento mejor de lo esperado para 2024. Dado que la inflación sigue siendo relativamente benigna en este momento y el desempleo en mínimos históricos, el entorno económico en la eurozona está mirando hacia arriba", añaden.