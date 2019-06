El Ibex repunta un 0,2% y aguanta por la mínima el nivel de los 9.000 puntos

Suave rebote para el índice tras cerrar un pésimo mes de mayo

El Ibex 35 ha subido un 0,21%, hasta los 9.022,8 puntos, tras haber marcado un mínimo intradía durante la sesión en 8.903 enteros. El selectivo español se ha dado la vuelta en la parte final de la jornada, tras una apertura ligeramente alcista en Wall Street. En cualquier caso, la preocupación por el crecimiento mundial y las tensiones comerciales siguen afectando el sentimiento de los inversores. Recordamos que el selectivo cerró el mes de mayo con una pérdida cercana al 6% (-5,7%).

La semana va a estar marcada por dos asuntos: el Brexit y lo que tenga que decir el Banco Central Europeo (BCE) este jueves. El Brexit pasará a un primer plano de la mano de la inoportuna visita de Donald Trump a Reino Unido ,que está contribuyendo a tensionar aún más las cosas.

No debe olvidarse que Trump es partidario de un Brexit duro y que ya ha anticipado que, además de con Theresa May, tiene intención de reunirse con Borish Johnson y con Nigel Farage, ambos inclinados también por esta opción.

Asimismo, este viernes May dimitirá como líder del Partido Conservador, lo que dará el pistoletazo oficial de salida a la carrera por ocupar su puesto y, por ende, el de primer ministro.

En cuanto al BCE, como siempre, lo que tenga que decir el organismo y su presidente, Mario Draghi, se mirará con lupa y se convertirá, a buen seguro, en catalizador de los mercados. Los expertos hablan de una reunión "importante".

"Es muy difícil que la tensión vaya a relajarse de manera sustancial. Puede haber semanas de euforia, como la que viene en función de lo que haga el BCE pero, mientras las condiciones más básicas que generan incertidumbre en el mercado no vislumbren una solución, tenemos riesgo de seguir viendo volatilidad", señala Borja Gómez, director de análisis de Inverseguros-Dunas Capital.

"Todo depende de cuánto se mantenga esta incertidumbre comercial, y puede mantenerse más tiempo. De cara a final de de año es muy factible que se reavive y domine el día a día de la prensa y los mercados. Yo no descarto para nada que Trump aplique aranceles a la UE", concluye Gómez.

Mientras tanto, sigue coleando el anuncio hecho por Donald Trump a finales de la semana pasada, cuando amenazó con imponer aranceles sobre México. Todo esto, mientras las relaciones entre China y EEUU siguen tensionándose, lo que aleja cada vez más un acuerdo. La preocupación por todo este asunto es el mayor elemento de presión ahora mismo sobre los mercados.

Otro elemento de incertidumbre es la situación política en Europa. Italia preocupa, y preocupa también Alemania después de la dimisión de Andrea Nahles, líder del partido socialdemócrata alemán, tras los malos resultados en las europeas.

En cuanto a los datos macro de la jornada, los PMI manufactureros se han mantenido estables. En Francia ha quedado en 50,6, en línea con lo esperado y con el dato previo. En Alemania, se sitúa en 44,3, como el mes previo y también según se preveía. En la Zona Euro, ha quedado en 47,7 frente al 47,7 esperado y anterior. España ha sido el único país en el que el PMI quedó por debajo del mes previo y de lo esperado (en 50,1 frente a la estimación de 51,3 y al 51,8 previo).

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Lo de menos es si cerramos este lunes en verde o en rojo, lo importante es que cerramos muy lejos de los mínimos de la sesión, tras llegar a marcar mínimos en los 8.903 puntos (-1,12%). De manera que se puede decir que nuestro primer gran objetivo de caída ya se ha cumplido. No olvidemos que desde que comenzó la corrección, tras dejar un hueco bajista semanal en los 9.410 puntos (que sigue intacto) hemos hablado de caídas hacia los 8.940 puntos (50%) y por debajo de los 8.800 puntos (61,8%) de ajuste/retroceso de toda la subida previa", afirma José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y el precio parece querer construirnos un pequeño soporte (al menos temporal) en los 8.900 puntos, justo a medio camino entre el 50% y el 61,8% de retroceso de Fibonacci. ¿Quiere esto decir que ha pasado lo peor? No, no lo sabemos. Es imposible saberlo, no nos engañemos. Pero sí que de alguna manera nos está advirtiendo de que en los niveles actuales y un poco más abajo deberíamos encontrar un potencial suelo de la corrección si es que de verdad estamos ante un simple ajuste de toda la subida desde los mínimos de diciembre. Mientras tanto, seguimos sin figura de vuelta de ningún tipo", añade este experto.

"Lo normal es que ahora los precios reboten y vamos a ver hasta dónde llegan y en función de dónde se frene este y de lo que ocurra después (si marcamos nuevos mínimos decrecientes o no) tendremos más información de la que ahora mismo tenemos. Y es que si miramos al Dax, este nos está dejando una envolvente alcista diaria desde la base de un canal bajista, lo que en teoría quiere decir que toca rebotar... y luego ya veremos", concluy Rodríguez.