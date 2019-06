Después de un mayo negro, ¿se acabaron las subidas en las bolsas en 2019?

Los analistas ven un escenario muy complicado no exento de más recortes

Preguntamos a los analistas si, tras lo mal que ha ido mayo, las bolsas van a retomar las alzas de los primeros cuatro meses del año o van a seguir cayendo. De sus respuestas se desprenden una serie de ideas que resultan útiles para afrontar un momento bursátil como el actual, en el que lo que dominan son las dudas, las dudas y las dudas.

1. Hay que relativizar las caídas. Después de 19 semanas subiendo desde diciembre, una corrección como la que se ha visto en mayo entra dentro de lo normal. "La caída es más que razonable", señala Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Borja Gómez, director de análisis de Inverseguros-Dunas Capital, añade que debe recordarse que el saldo anual continúa siendo positivo en todas las bolsas.

2. EEUU es quien preocupa más. Las bolsas europeas necesitan a EEUU para subir pero Wall Street está en una fase de distribución clara, pese a haber marcado máximos en el primer trimestre. "No es descartable que EEUU corrija un poco más", indica Marc Ribes, fundador y trader de Blackbird, mientra que Ortega identifica el problema en el sector de semiconductores. En su opinión, por mucho que el Dow o el S&P recuperen, si éste no acompaña (y ha caído un 25% desde los máximos de abril), no habría nada que hacer. "Para que la alzas sean ordenadas deben ir todos de la mano", señala, y recalca que el "cisne negro está en EEUU".

3. No hay catalizadores positivos. Para que las bolsas suban debe haber factores que propicien esas subidas y no los hay. El director de análisis de Inverseguros-Dunas Capital afirma además que tampoco los habido durante esos primeros cuatro meses del año en los que las bolsas han avanzado. "Hemos tenido una primera parte del año excepcionalmente buena pero que no se ha sustentado en nada sólido", indica. Más allá de justificar las subidas como un rebote tras el mal año 2018, el contexto no ha mejorada respecto al año pasado, precisa este experto. "No ha habido grandes elementos fundamentales positivos, aparte de las políticas más expansivas de los bancos centrales", subraya.

Cuando un rally tiene unas bases tan poco sólidas, entonces se entiende que las correcciones sean tan acusadas en cuanto hay problemas. "En el momento el que salta la mínima, ya tienes un escenario de fuertes caídas. El miedo es el factor clave", indica Gómez.

3. Se esperan más caídas. Aunque con reservas, los expertos hacen sus predicciones, y éstas apuntan que lo que se espera son más caídas. "Esta caída habría que aprovecharla para, en cuanto veamos una figura de vuelta, entrar. Ahora, si no vemos señales para entrar, nada", aconseja Ortega, y recalca que no cree que se vaya a perder el suelo de diciembre. Ribes, por su parte, destaca la idea de que las bolsas europeas están a precios lo suficientemente buenos como para aprovechar, pero pensando en el medio-largo plazo y siempre y cuando seamos capaces de aguantar la volatilidad. "Para quien espera resultados a corto plazo, se va a encontrar con muchos problemas", avisa, al tiempo que añade sus apuestas para el medio-largo plazo. "El escenario es muy positivo para comprar por ejemplo automóviles, como Renault; hoteleras, como Meliá; promotoras, como Metrovacesa, Quabit y Neinor; y también los bancos", afirma.

Borja Gómez ahonda en el complejo escenario macro para explicar por qué se esperan más caídas. "Hay un montón de incertidumbres", indica, y pone en primer lugar la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo. "La guerra comercial no aporta nada positivo ni a la economía ni a los mercados", añade Ribes.

Ante todo este panorama, lo que prima, aunque parezca manido, es la prudencia, combinada con una dosis nada despreciable de pesimismo. "Es muy difícil que la tensión vaya a relajarse de manera sustancial. Puede haber semanas de euforia, como la que viene en función de lo que haga el BCE pero, mientras las condiciones más básicas que generan incertidumbre en el mercado no vislumbren una solución, tenemos riesgo de seguir viendo volatilidad", añade Borja Gómez.

"Todo depende de cuánto se mantenga esta incertidumbre comercial, y puede mantenerse más tiempo. De cara a final de de año es muy factible que se reavive y domine el día a día de la prensa y los mercados. Yo no descarto para nada que Trump aplique aranceles a la UE", concluye Gómez.