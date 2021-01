Wall Street anticipa signo mixto en una jornada en la que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comparte protagonismo con los resultados de las grandes tecnológicas americanas. En este sentido, el futuro del Dow Jones cae un 0,3%, pero el del Nasdaq avanza un 0,3%, impulsado por las fuertes subidas de Microsoft tras publicar anoche unas cifras récord.

A la compañía fundada por Bill Gates le seguirán Apple, Facebook y Tesla este miércoles, tras el cierre del mercado. Después llegará el turno de Alphabet el 2 de febrero y la última en rendir cuentas será Amazon, el 4 de febrero.

Otro valor protagonista es GameStop, que anticipa subidas del 87% en la preapertura. Sus acciones se han convertido en un auténtico casino. Tras el cierre del mercado, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, se sumó a la 'locura bursátil' con un tuit que ha disparado al valor.

Su comentario de una sola palabra - "¡Gamestonk!" - fue todo lo que necesitó para animar a la popular página de Reddit, que ha estado generando la mayor parte del entusiasmo en torno a las acciones de la compañía.

REUNIÓN DE LA FED: LA INFLACIÓN CENTRA LA ATENCIÓN

Sobre la reunión de la Fed, los analistas centran su atención en los comentarios sobre la inflación. No se esperan cambios en la política monetaria, ya que el banco central ha anticipado tipos bajos y compras de activos hasta que la economía se recupere tras la pandemia.

En su primer cónclave monetario de 2021, el primero bajo la presidencia de Joe Biden y con Janet Yellen confirmada ya como secretaria del Tesoro, la principal tarea del banco central más poderoso del mundo será ofrecer algo de luz sobre sus previsiones para el comportamiento de los precios a lo largo de los próximos doce meses.

Porque un repunte súbito de la inflación es el principal temor de muchos inversores, sobre todo con los tipos al 0% y un gran programa de compra de activos en vigor por parte de los bancos centrales a nivel mundial. La presidencia de Biden comienza con un 'exceso de liquidez' en los mercados, a lo que se añade la previsión de más estímulos fiscales en EEUU.

Los analistas de Bank of America consideran este encuentro un "no evento", ya que tan solo anticipan "cambios limitados en el comunicado" y no habrá actualización de las previsiones económicas. Su previsión es que Powell "reitere que la política monetaria actual es apropiada y continuará así durante un tiempo".

Así, prevén que Powell señale que "todavía queda un largo camino para comenzar a retirar los estímulos" y que "habrá un amplio aviso antes de la retirada". Su estimación es que la retirada de estímulos, conocida como 'tapering', no empiece como pronto "hasta el primer semestre de 2022", aunque ven "riesgos de un inicio más temprano si se promulga un estímulo fiscal adicional a principios de este año que impulse un mayor crecimiento".

Para Bank of America, Powell afronta un "riesgo asimétrico", ya que sus palabras pueden ser más fácilmente interpretadas como "agresivas", lo cual podría impulsar aún más la curva de tipos americana. Y es que tras el control demócrata del Senado, el rendimiento del bono americano a 10 años subió con mucha fuerza por encima del 1,1% en pocas jornadas,

Los economistas revisaron al alza sus previsiones de crecimiento y sus expectativas de inflación, por lo que comenzaron a adelantarse las previsiones para el inicio del 'tapering', algo que se apresuraron a negar algunos miembros de la Fed e incluso el propio Powell el pasado 14 de enero.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,5%, hasta 52,89 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,3% y se cambia a 1,2121 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 1,04%.