¿Qué pasará con la inflación? El mercado espera respuestas de la Fed y Powell

¿Qué pasará con la inflación? Es la pregunta que se hace el mercado y que deberá responder este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed); y su presidente, Jerome Powell.

En su primer cónclave monetario de 2021, el primero bajo la presidencia de Joe Biden y con Janet Yellen confirmada ya como secretaria del Tesoro, la principal tarea del banco central más poderoso del mundo será ofrecer algo de luz sobre sus previsiones para el comportamiento de los precios a lo largo de los próximos doce meses.

Porque un repunte súbito de la inflación es el principal temor de muchos inversores, sobre todo con los tipos al 0% y un gran programa de compra de activos en vigor por parte de los bancos centrales a nivel mundial. La presidencia de Biden comienza con un 'exceso de liquidez' en los mercados, a lo que se añade la previsión de más estímulos fiscales en EEUU.

Los analistas de Bank of America consideran este encuentro un "no evento", ya que tan solo anticipan "cambios limitados en el comunicado" y no habrá actualización de las previsiones económicas. Su previsión es que Powell "reitere que la política monetaria actual es apropiada y continuará así durante un tiempo".

Así, prevén que Powell señale que "todavía queda un largo camino para comenzar a retirar los estímulos" y que "habrá un amplio aviso antes de la retirada". Su estimación es que la retirada de estímulos, conocida como 'tapering', no empiece como pronto "hasta el primer semestre de 2022", aunque ven "riesgos de un inicio más temprano si se promulga un estímulo fiscal adicional a principios de este año que impulse un mayor crecimiento".

Para Bank of America, Powell afronta un "riesgo asimétrico", ya que sus palabras pueden ser más fácilmente interpretadas como "agresivas", lo cual podría impulsar aún más la curva de tipos americana. Y es que tras el control demócrata del Senado, el rendimiento del bono americano a 10 años subió con mucha fuerza por encima del 1,1% en pocas jornadas,

Los economistas revisaron al alza sus previsiones de crecimiento y sus expectativas de inflación, por lo que comenzaron a adelantarse las previsiones para el inicio del 'tapering', algo que se apresuraron a negar algunos miembros de la Fed e incluso el propio Powell el pasado 14 de enero.

Rabobank destaca el riesgo de que "un mercado sobre excitado eleve la rentabilidad de los bonos tan rápido y tan alto que pueda afectar a la recuperación económica que la Fed está apoyando". Por ello, espera que la Fed calme esa preocupación del mercado.

Sus analistas anticipan que Powell "seguirá la misma línea que en su última aparición del 14 de enero, cuando señaló que no era el momento de hablar de estrategias de salida". Sobre la inflación, señaló que la tasa de paro se encuentra en niveles que duplican a la de febrero del año pasado, por lo que todavía "hay mucha holgura" en la economía y no se producirá una espiral inflacionaria en los salarios.

En este sentido, David Norris, gestor de TwentyFour Asset Management, señala que "con más de 9 millones de puestos de trabajo destruidos desde marzo de 2020, existe una holgura en la fuerza laboral estadounidense".

Por ello, añade que "hasta que no se reduzca sustancialmente esta situación en el empleo, es poco probable que la inflación alcance niveles que la Reserva Federal considere preocupantes. Por lo tanto, pasará algún tiempo antes de que pasen a primer plano las conversaciones sobre la reducción de la flexibilización cuantitativa".

Aunque Norris reconoce que se observan "riesgos inflacionistas", opina que "la Fed está dispuesta a permitir que la inflación sea superior al objetivo tras un periodo de desaceleración económica más prolongado". Por ello, concluye "que la distinción entre lo que podría considerarse una inflación temporal y una inflación de segundo nivel, es decir, en la que veríamos un aumento significativo de la inflación salarial, determinará el calendario de la futura intervención de la Fed y las preocupaciones sobre la inflación".