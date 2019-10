Wall Street cae más del 1% tras el peor dato de manufacturas en 10 años

La actividad del sector manufacturero de Estados Unidos ha marcado mínimos de la última década, según han indicado los datos publicados por el Institute for Supply Management (ISM).

El ISM manufacturero de septiembre ha bajado hasta 47,8 desde 49,1, muy por debajo del 50,1 esperado. Datos por debajo de 50 indican contracción de la actividad. El dato de 47,8 supone el nivel más bajo desde junio de 2009.

Además, la caída de septiembre supone la mayor contracción en este mes desde hace diez años, lo que aumentado el temor de los inversores a que la crisis de las manufacturas termine afectando al sector servicios y provoque una recesión en EEUU. "Está claro que la disputa comercial entre EEUU y China está perjudicando a la economía mundial", ha señalado David Madden, analista de CMC Markets.

"La lectura del ISM es la evidencia de que las guerras comerciales están comenzando a afectar a la economía estadounidense, ya que los encuestados señalan una menor demanda de productos y una caída en ordenes de venta", señalan desde la firma IG. "Esto desconcertará a los inversores, que se han acostumbrado a que EEUU permanezca relativamente aislado de los efectos del conflicto comercial", añaden estos analistas.

GUERRA COMERCIAL

Todo ello mientras los inversores esperan novedades sobre las negociaciones que mantendrán las dos potencias próximamente. Ambos países volverán a negociar el 10 de octubre, pero el mercado no es optimista sobre una solución a corto y medio plazo. No obstante, puede que la negativa evolución de las dos principales economías del mundo les obligue a cerrar un trato, aunque sea de mínimos, para impulsar la confianza y el sentimiento económico. El gigante asiático ha anunciado la compra de un millón de toneladas de soja estadounidense después de las últimas exenciones arancelarias, pero esta noticia ha quedado relegada a un segundo plano tras el débil dato de manufacturas en EEUU.

CRÍTICAS DE DONALD TRUMP

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, sigue sin reconocer que su proteccionismo económico y su agresiva política comercial de aranceles es la principal causa de la crisis del sector manufacturero y culpa de este asunto a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

"Como anticipé, Jay Powell y la Reserva Federal han permitido que el dólar se vuelva tan fuerte, especialmente en relación con TODAS las demás monedas, que nuestros fabricantes se ven afectados negativamente. Los tipos de la Fed son demasiado altos. Son sus propios peores enemigos, no tienen ni idea. ¡Patético!", ha señalado en Twitter.

As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!