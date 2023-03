Wall Street anticipa pérdidas moderadas con el foco en el hundimiento del banco SVB (Silicon Valley Bank), cuyo desplome en la sesión del jueves provocó fuertes caídas en el sector bancario estadounidense y un cierre muy bajista en el mercado americano.

SVB se hundio un 60% tras anunciar una ampliación de capital de 2.250 millones de dólares y acabó contagiando a todas las entidades financieras. El índice KBW Banks, que agrupa a los principales bancos americanos, se desplomó un 7,7%, en su mayor caída desde 2020. Además, las acciones de SVB anticipan caídas del 20% este viernes.

¿RIESGO DE CONTAGIO?

Aunque SVB es un banco pequeño y muy centrado en el sector tecnológico, sus problemas han puesto nerviosos a los inversores.

Stephen Innes, gestor de SPI Asset Management, comenta que "dadas las posiciones de capital actuales y los estrictos protocolos de gestión de riesgos, el riesgo de contagio de los bancos pequeños a los grandes es remoto. Por lo tanto, el riesgo de un evento de capital o liquidez entre los grandes bancos también es remoto".

Sin embargo, añade que "aún así, donde hay humo, generalmente hay algo de fuego, ya que la mayor volatilidad de los tipos y una inversión persistente de la curva de rendimiento son la combinación más hostil para las finanzas".

LAS PÉRDIDAS NO REALIZADAS EN LA CARTERA DE BONOS

En este sentido, uno de los principales riesgos para el sector está en la cartera de bonos que mantienen los bancos americanos.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EEUU (FDIC por sus siglas en inglés), señaló recientemente que los bancos acumulaban pérdidas no realizadas de 620.000 millones de dólares en sus carteras de bonos. Aunque si los bancos no se ven forzados a liquidar sus bonos antes de vencimiento, esta circunstancia no afectaría a su solvencia.

En cualquier caso, los problemas de SVB Financial han puesto de manifiesto los problemas que puede originar un excesivo endurecimiento monetario por parte de la Fed.

EL INFORME DE EMPLEO

El Informe de Empleo, previsto para las 14:30 hora española, ha quedado relegado a un segundo plano, aunque sigue siendo importante para la Reserva Federal y su política monetaria. El consenso anticipa la creación de unos 200.000 empleos y una tasa de paro que se mantendrá en el 3,4%.

De momento, la probabilidad de una subida de tipos de 50 puntos básicos en la reunión del 22 de marzo está perdiendo consistencia por los "temores a un excesivo impacto del tensionamiento monetario en la economía real", según indican los expertos de Renta 4. Y todo ello mientras la inflación sigue en tasas demasiado elevadas.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1% ($74,96) y el Brent cede un 0,8% ($80,96). Por su parte, el euro se aprecia un 0,05% ($1,0584), y la onza de oro rebota un 0,3% ($1.837).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae con fuerza hasta el 3,82% desde niveles del 4% que llegó a tocar el pasado miércoles. Esto indica que los inversores se están refugiando en el mercado de bonos. Por su parte, el bitcoin baja un 2,7% ($19.935).